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3 октября, 11:57

ЦБ утвердил перечень системно значимых банков России

Банк России официально утвердил перечень из 13 кредитных организаций, которые являются системно значимыми. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

В опубликованном релизе указывается, что на долю этих кредитных организаций приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора. В список вошли Сбербанк, "Альфа-банк", Газпромбанк, "Юникредит", "Совкомбанк", ВТБ, МКБ, "Открытие", "Росбанк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, "Райффайзенбанк" и Россельхозбанк.

Центробанк ещё на полгода продлил ограничения по выводу денег за рубеж

Центробанк ещё на полгода продлил ограничения по выводу денег за рубеж

Ранее Лайф сообщал, что Центробанк России подготовил альтернативные процедуры формирования официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Теперь для их установления будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчётность и цифровые платформы внебиржевых торгов.

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Артур Белкин

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