ЦБ утвердил перечень системно значимых банков России

Банк России официально утвердил перечень из 13 кредитных организаций, которые являются системно значимыми. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

В опубликованном релизе указывается, что на долю этих кредитных организаций приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора. В список вошли Сбербанк, "Альфа-банк", Газпромбанк, "Юникредит", "Совкомбанк", ВТБ, МКБ, "Открытие", "Росбанк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, "Райффайзенбанк" и Россельхозбанк.