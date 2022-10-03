Мужчинам разрешили выступать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию
Мужчины смогут участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию. Такое решение приняли на заседании технического конгресса Международной федерации плавания (FINA).
Изменения в правила приняли подавляющим большинством голосов. За допуск мужчин высказались 95 делегатов конгресса, против был только один человек.
Ранее мужчины могли принимать участие в соревнованиях по синхронному плаванию только в смешанных дуэтах. Новые правила вступят в силу с 1 января 2023 года.
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