Мужчинам разрешили выступать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию

Мужчины смогут участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию. Такое решение приняли на заседании технического конгресса Международной федерации плавания (FINA).

Изменения в правила приняли подавляющим большинством голосов. За допуск мужчин высказались 95 делегатов конгресса, против был только один человек.