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3 октября, 12:06

СБУ раскрыла российское гражданство главы Кассационного хозсуда Украины

СБУ раскрыла, что глава Кассационного хозсуда Богдан Львов является гражданином России. Теперь рассматривается вопрос о его увольнении.

"Служба безопасности Украины проинформировала Верховный суд о наличии у судьи Львова Богдана Юрьевича (дата рождения — 28 сентября 1967 года, место рождения — город Запорожье) гражданства Российской Федерации, согласно данным реестров РФ", — говорится в аккаунте суда в соцсетях.

В настоящее время продолжается проверка данных Львова, о результатах которой известят позже. Кроме того, известно, что вопрос о его досрочном отстранении от должности будет сегодня рассмотрен на собрании судей Кассационного хозяйственного суда, входящего в состав Верховного суда.

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А ранее Лайф писал, что российскую певицу Анну Семенович признали угрозой нацбезопасности на Украине. С 26 сентября артистке запрещён въезд на территорию Незалежной. По данным местных СМИ, такое решение было принято из-за поддержки Семенович политики российских властей и посещения российских военнослужащих, участвующих в спецоперации.

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Shutterstock

Николь Вербер

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