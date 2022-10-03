СБУ раскрыла российское гражданство главы Кассационного хозсуда Украины
СБУ раскрыла, что глава Кассационного хозсуда Богдан Львов является гражданином России. Теперь рассматривается вопрос о его увольнении.
"Служба безопасности Украины проинформировала Верховный суд о наличии у судьи Львова Богдана Юрьевича (дата рождения — 28 сентября 1967 года, место рождения — город Запорожье) гражданства Российской Федерации, согласно данным реестров РФ", — говорится в аккаунте суда в соцсетях.
В настоящее время продолжается проверка данных Львова, о результатах которой известят позже. Кроме того, известно, что вопрос о его досрочном отстранении от должности будет сегодня рассмотрен на собрании судей Кассационного хозяйственного суда, входящего в состав Верховного суда.
А ранее Лайф писал, что российскую певицу Анну Семенович признали угрозой нацбезопасности на Украине. С 26 сентября артистке запрещён въезд на территорию Незалежной. По данным местных СМИ, такое решение было принято из-за поддержки Семенович политики российских властей и посещения российских военнослужащих, участвующих в спецоперации.
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