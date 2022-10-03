СБУ раскрыла российское гражданство главы Кассационного хозсуда Украины

СБУ раскрыла, что глава Кассационного хозсуда Богдан Львов является гражданином России. Теперь рассматривается вопрос о его увольнении.

"Служба безопасности Украины проинформировала Верховный суд о наличии у судьи Львова Богдана Юрьевича (дата рождения — 28 сентября 1967 года, место рождения — город Запорожье) гражданства Российской Федерации, согласно данным реестров РФ", — говорится в аккаунте суда в соцсетях.

В настоящее время продолжается проверка данных Львова, о результатах которой известят позже. Кроме того, известно, что вопрос о его досрочном отстранении от должности будет сегодня рассмотрен на собрании судей Кассационного хозяйственного суда, входящего в состав Верховного суда.