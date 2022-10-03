"Его выписали умирать": Самарские врачи заклеили дыру в животе пациента пластырем и залили зелёнкой

Самарские врачи решили необычно "помочь" перенёсшему инсульт пациенту: медики просто заклеили местному пожилому художнику дыру в животе скотчем и залили всё это зелёнкой, после чего отправили мужчину домой. Подробности истории сообщает kp.ru.

Как рассказала изданию исполнительный директор благотворительного фонда "Евита" Ольга Шелест, из-за инсульта художник утратил глотательный рефлекс и речь. Помочь в этой ситуации ему могла гастростома — специальная система с трубочкой, через которую питание поступает через брюшную полость прямо в желудок. После операции его выписали из больницы со специальным шлангом в носу, который вскоре необходимо было заменять.

После личного вмешательства Шелест, которая рассказала о гастростомах и возможности их установки, врачи госпитализировали художника и сделали ему операцию. Сразу после неё медики отчитались, что сделали всё необходимое. Однако ситуация на деле оказалась совершенно иной, ведь вместо гастростомы был установлен шланг, предназначенный для сбора мочи.

"Увидев, как изуродовали Игоря Александровича, я буквально рыдала в трубку. Его же инвалидизировали ещё больше! Почему нельзя было хотя бы попросить у нас в фонде настоящую гастростому? Почему его выписали умирать? Мы привезли крутых врачей, вложили 250 тысяч в мастер-класс, научили, оставили все контакты. Казалось, теперь всё есть, чтобы оказывать качественную и передовую помощь. Но вместо этого по-прежнему заклеивают пластырями и бинтами и заливают зелёнкой", — рассказала Шелест.

В ситуацию уже вмешался региональный Минздрав, который проработал дальнейший план действий. Однако из-за этого серьёзно сдвигается реабилитация художника.