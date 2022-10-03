Шнуров пытается отсудить 42 млн рублей у производителя конопли

Музыкант Сергей Шнуров потребовал взыскать с компании "Смарт хемп", занимающейся производством технической конопли, свыше 42 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Хамовнического суда Москвы, куда поступило исковое заявление от артиста.

"В суд поступил иск Шнурова С.В. к ООО "Смарт хемп". Сумма исковых требований составляет 42 миллиона 605 тысяч 860 рублей, в том числе заём, проценты за пользование займом, штрафные проценты за просрочку, расходы по уплате госпошлины", — говорится в сообщении инстанции, которое приводит ТАСС.

Шнуров одолжил организации внушительную денежную сумму под проценты со сроком возврата до конца 2021 года, говорится в иске. Однако компания долг не вернула, после чего певец и решил пойти в суд. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, "Смарт хемп" занимается "выращиванием однолетних культур" и производством технической конопли, которая используется при изготовлении бумаги, пластика, текстиля, топлива и эфирных масел. Сам Шнуров — соучредитель компании с долей в 5%.