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3 октября, 12:28

Шнуров пытается отсудить 42 млн рублей у производителя конопли

Певец Сергей Шнуров подал иск на 42 млн рублей к производителю технической конопли

<p>Певец Сергей Шнуров. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Певец Сергей Шнуров. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Музыкант Сергей Шнуров потребовал взыскать с компании "Смарт хемп", занимающейся производством технической конопли, свыше 42 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Хамовнического суда Москвы, куда поступило исковое заявление от артиста.

"В суд поступил иск Шнурова С.В. к ООО "Смарт хемп". Сумма исковых требований составляет 42 миллиона 605 тысяч 860 рублей, в том числе заём, проценты за пользование займом, штрафные проценты за просрочку, расходы по уплате госпошлины", — говорится в сообщении инстанции, которое приводит ТАСС.

Шнуров одолжил организации внушительную денежную сумму под проценты со сроком возврата до конца 2021 года, говорится в иске. Однако компания долг не вернула, после чего певец и решил пойти в суд. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, "Смарт хемп" занимается "выращиванием однолетних культур" и производством технической конопли, которая используется при изготовлении бумаги, пластика, текстиля, топлива и эфирных масел. Сам Шнуров — соучредитель компании с долей в 5%.

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Татьяна Миссуми

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