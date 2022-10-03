Четыре страны бойкотируют конгресс Международной федерации гимнастики из-за допуска России

Польша и Эстония присоединились к бойкоту конгресса Международной федерации гимнастики (FIG) из-за допуска на форум представителей России и Белоруссии. Об этом сообщает Inside the Games.

"Да, мне известно, что Польша и Эстония будут бойкотировать. Каждая страна сама принимает решение об участии в конгрессе. Отмечу лишь, что 130 федераций зарегистрировались в качестве участников. Не хочу подливать масла в огонь, это их право", — приводит слова главы Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василия Титова РИА "Новости"