Четыре страны бойкотируют конгресс Международной федерации гимнастики из-за допуска России
Польша и Эстония присоединились к бойкоту конгресса Международной федерации гимнастики (FIG) из-за допуска на форум представителей России и Белоруссии. Об этом сообщает Inside the Games.
Ранее аналогичное решение о бойкоте приняли Норвегия и Украина. Конгресс FIG должен пройти 11–12 ноября в Стамбуле.
"Да, мне известно, что Польша и Эстония будут бойкотировать. Каждая страна сама принимает решение об участии в конгрессе. Отмечу лишь, что 130 федераций зарегистрировались в качестве участников. Не хочу подливать масла в огонь, это их право", — приводит слова главы Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василия Титова РИА "Новости"
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В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты, легкоатлеты, борцы и гимнасты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
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