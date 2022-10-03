Вкусно и полезно: 5 продуктов, которые помогут побороть осеннюю хандру

Заедание плохого настроения в дождливую погоду никак не поможет избежать знаменитой осенней хандры. Нутрициолог Grow Food Елена Свиридова поделилась с Лайфом списком продуктов, которые гарантированно улучшат самочувствие в этот переходный период.

Топ-5 возглавили макароны — к ним можно добавить томатную пасту или сливочный соус, сыр и перец. Это блюдо поднимает настроение не только за счёт вкусовых качеств, но и благодаря витаминам В1, В2, В9, Е и РР и углеводам, полезным для нервной системы и хорошего сна.

Поможет справиться с осенней тревожностью и сыр: твёрдые сорта богаты аминокислотами и кальцием, которые усиливают выработку эндорфинов, помогают противостоять стрессам, стимулируют умственную деятельность и память. Также нутрициолог советует включить в ежедневный рацион зелень — шпинат, руколу, айсберг и базилик. Они могут быть как добавкой, так и основой для салатов или смузи. Зелень богата витаминами группы В, цинком, калием и магнием.

В список также попала красная рыба. Она укрепляет не только мышцы, но и нервную систему, благодаря находящимся в ней кислотам омега-3, витамину D и калию. А любителям сладкого стоит добавить в рацион горький шоколад или какао — они содержат фенилэтиламин и магний, которые помогают бороться со стрессом и способствуют выработке гормонов радости. А вот выпечка и конфеты повысят настроение, но на считаные минуты, и в итоге плохо отразятся на зубах и фигуре.