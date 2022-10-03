Эти четыре полезные привычки улучшают настроение

Контролируйте негативные мысли по формуле "Мысли — чувства — действие"

Чувства — негативные или позитивные — активируются в зависимости от того, какие мысли главенствуют в разуме. Научитесь контролировать негатив через формулу "Мысли — чувства — действия". Фото © Freepik/wayhomestudio

Для создания хорошего настроения необходимо сфокусироваться на полезных привычках. В первую очередь научитесь контролировать негативные мысли через замечательную формулу "Мысли — чувства — действия", предлагает психолог Саша Строгонова.

От того, какая мысль в вашем разуме главенствует, негативная или позитивная, активируются и чувства — негативные или позитивные. А от чувств создаётся ваше поведение (действия) — негативное или позитивное Саша Строгонова Психолог

Практикуйте майндфулнесс

Научить осознанности могут майндфулнесс-медитации и другие практики, создающие хорошее настроение и помогающие фокусировать внимание на позитивных моментах жизни. Фото © Freepik

Майндфулнесс — способ управления осознанностью через медитации и другие практики, которые позволяют создавать хорошее настроение и учат фокусировать внимание на позитивных моментах, происходящих в жизни. Существует множество бесплатных приложений по медитациям данного способа, который ещё называют фитнесом для ума.

Сократите потребление негативной информации, читайте позитивные книги

Смысла переживать нет никакого, если вы не в состоянии изменить ситуацию. Вместо того чтобы взахлёб изучать негативные источники информации, читайте позитивные книги. Фото © Freepik/pvproductions

Помните: если вы не можете изменить ситуацию, нет смысла тратить энергию на переживания. Поэтому сократите время, которое уделяете негативным источникам информации. Вместо этого читайте позитивные книги, рисуйте.

Очень хорошо влияет на настроение разукрашивание мандалы под спокойную музыку. Уходите от обсуждения негативных слухов и разговоров Саша Строгонова Психолог

Начинайте утро с потягивания в кровати и улыбки

Утро начинайте не с заглядывания в телефон, а с мягкого потягивания в кровати. Улыбайтесь себе и настраивайтесь на чудесный день. Фото © Freepik/artursafronovvvv