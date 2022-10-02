10 фотодоказательств, что природа всегда возьмёт верх, а человечество — лишь паразит на теле Земли
Люди наивно полагают, что усмирили природу и теперь им суждено "заправлять" на этой планете. Вот только всё это далеко от реальности. Собрали 10 фото, показывающих, что природа ещё может взять верх.
"Ну, вот недавно у нас в Ирландии был небольшой дождик...", — epicmoe.
Фото © Reddit / epicmoe
"Три часа назад в это дерево попала молния", — zuki500.
Фото © Reddit / zuki500
"Сестра сняла квартиру на севере Исландии на Рождество. Ну и вот какой у неё вид из окна", — maggipedia.
Фото © Reddit / maggipedia
"В Мурсии, Испания, небо стало оранжевым из-за пыли из Сахары", — Nightrach.
Фото © Reddit / Nightrach
"Добро пожаловать в Нарнию! Два дня штормового ветра вдоль озера Эри — и вот многие дома вдоль пляжа в Гамбурге в штате Нью-Йорк обледенели", — john_kucko.
Фото © Twitter / john_kucko
"Ветка, которая прилетела в наш дом из-за торнадо, пронзила крышу прямо над кроватью сына...", — Endarius.
Фото © Reddit / Endarius
"Ещё вчера у меня был красивый почтовый ящик, но ночью была гроза...", — bytorthesnowdog.
Фото © Reddit / bytorthesnowdog
"Сегодня было немного ветрено", — redbeanman.
Фото © Reddit / redbeanman
"В Исландии ночью был снежный шторм, а в нашем ресторане оказалась сломана дверь...", — North West Hotel & Restaurant.
Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / North West Hotel & Restaurant
"Кедровый взрыв", — iamyourmomletmefeedyou.
Фото © Imgur / iamyourmomletmefeedyou
Reddit / redbeanman, maggipedia