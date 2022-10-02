10 фотодоказательств, что природа всегда возьмёт верх, а человечество — лишь паразит на теле Земли

"Ну, вот недавно у нас в Ирландии был небольшой дождик...", — epicmoe.

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"Три часа назад в это дерево попала молния", — zuki500.

Фото © Reddit / zuki500

"Сестра сняла квартиру на севере Исландии на Рождество. Ну и вот какой у неё вид из окна", — maggipedia.

Фото © Reddit / maggipedia

"В Мурсии, Испания, небо стало оранжевым из-за пыли из Сахары", — Nightrach.

Фото © Reddit / Nightrach

"Добро пожаловать в Нарнию! Два дня штормового ветра вдоль озера Эри — и вот многие дома вдоль пляжа в Гамбурге в штате Нью-Йорк обледенели", — john_kucko.

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"Ветка, которая прилетела в наш дом из-за торнадо, пронзила крышу прямо над кроватью сына...", — Endarius.

Фото © Reddit / Endarius

"Ещё вчера у меня был красивый почтовый ящик, но ночью была гроза...", — bytorthesnowdog.

Фото © Reddit / bytorthesnowdog

"Сегодня было немного ветрено", — redbeanman.

Фото © Reddit / redbeanman

"В Исландии ночью был снежный шторм, а в нашем ресторане оказалась сломана дверь...", — North West Hotel & Restaurant.

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