9 простых фраз, укрепляющих отношения, и эти слова вы должны говорить партнёру регулярно

Как часто вы хвалите любимую вторую половинку? Произносите слова благодарности, поддерживаете или выражаете искренние чувства? Как думаете, в чём секрет пар, которые живут в отношениях десятилетиями, любят друга друга, не разводятся? В них партнёры часто обмениваются следующими фразами.

"Давай попытаемся поговорить и понять друг друга"

Все подобные фразы, нацеленные на нахождение общего с партнёром языка, невероятно укрепляют отношения. Демонстрация желания разобраться в какой-то проблеме и выяснить причины, а не просто участвовать в ссоре и кидаться в любимого обвинениями, многого стоит. Это как минимум приятно. От таких слов ваша вторая половинка почувствует себя важной, ценной и любимой.

"Мне так грустно из-за нашей ссоры"

Не стесняйтесь рассказывать партнёру, что чувствуете. Фото © Shutterstock

Когда вы говорите о чувствах партнёру в таком ключе, помогаете ему вспомнить, из-за чего вообще полюбили друг друга. Подобные фразы помогут не только быстрее помириться, но и в целом показать отношение к конфликтам со второй половинкой. Вы поругались не потому, что разлюбили, а из-за недопонимания.

"С тобой мне спокойно и комфортно"

Не забывайте напоминать партнёру, что рядом с ним вы чувствуете себя в безопасности. Фразы с таким смыслом укрепляют отношения между влюблёнными, помогают избавиться от каких-то надуманных мыслей о дискомфорте.

"Твоё мнение важно для меня"

Никаких осуждений и критики по поводу мнений каждого из партнёров в любящих парах, кто остаётся до конца вместе, не бывает. Наоборот, в них вторые половинки при каждом удобном случае напоминают, что мнение избранника или избранницы для них важно. Даже если у людей разное мировоззрение, оба знают, что высказываться можно спокойно — попыток переубедить или оскорбить не будет.

"Хочу посмотреть этот фильм именно с тобой, он мой любимый"

Не стесняйтесь показывать партнёру, как важно его присутствие в вашей жизни. Фото © Shutterstock

Не стесняйтесь показывать второй половинке, как важно её присутствие в вашей жизни. Говорите, что хотели бы показать ему или ей ваши любимые фильмы, шоу, рассказать о книгах и хобби. Напоминайте любимому человеку, как вам хорошо от вместе проведённого времени. Даже если вы женаты 15 лет, слышать подобное приятно. А значит, что и отношения такие фразы только укрепляют.

"Спасибо, что помог мне с этим"

Никогда ещё ни одни отношения не портили слова благодарности в сторону партнёра, только укрепляли. Не скупитесь на похвалу, особенно если просите вам помочь. А если не просите, то тем более скажите, как сильно цените помощь любимого или любимой, которую не нужно вымаливать. Подобные фразы показывают вашу искренность в отношениях, партнёр начинает больше вами дорожить. Открытость к чувствам и эмоциям — ключик к долгим и счастливым любовным отношениям.

"Когда ты делаешь так, я начинаю раздражаться"

Но в семейной жизни бывают и негативные стороны. Нередко партнёры могут случайно разозлить друг друга, заставить переживать, нервничать или раздражаться. Важно уметь говорить про такое, ведь другой человек не умеет читать ваши мысли. Вторая половинка вообще может не догадываться, что обижает вас каким-то своим поведением, пока не скажете об этом прямо. Главное — не накалять атмосферу и не сыпать претензиями. Вы не хотите поссориться с партнёром, вы хотите донести чувства. Поэтому скажите о том, что вам не нравится, спокойно и мягко. Потом заметите, как сильно подобные фразы укрепили отношения.

"Пожалуйста, помоги мне"

Благодаря этой фразе партнёр почувствует, что вы нуждаетесь в нём. Фото © Shutterstock

И да, не менее важно уметь просить любимого человека о помощи. Не намекать или требовать, а именно предлагать вам помочь. Благодаря этой фразе человек почувствует, что вы нуждаетесь в нём не только в каких-то корыстных целях, но и просто в домашних мелочах. Он или она почувствует себя в роли героя или спасительницы, что тоже укрепит отношения. Ещё это будет намёком и на совместное времяпрепровождение, считайте, синонимом признания в привязанности и любви.

"Я люблю тебя"