10 раздражающих историй о том, что двойные стандарты для женщин и мужчин существуют до сих пор

"Волосы на теле. Я отлично помню, как один мальчик в средней школе сказал мне: "Тебе бы побриться", — и показал на мои ноги. Я спросила, о чём он вообще говорит, потому что не могла, хоть убей, ничего там увидеть, пусть и была в очках. Он вывел меня на свет и показал на тонкие, едва заметные волосы на ногах. Какое странное, до тех пор неизведанное чувство мне пришлось испытать", — xhoranx.

"Ходить без футболки. В начале этого года я наконец переехала в собственную квартиру и теперь практически всегда гуляю по дому топлес — уже лет десять лифчиком не пользуюсь. Ну кому хочется париться летом? Но как же меня бесит, что мне нужно одеваться, чтобы полить цветы или забрать почту", — DuePatience.

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"Побриться налысо. Одна из наших учительниц в средней школе побрила голову для благотворительного фонда, в итоге в школе несколько детей постоянно шутили над ней из-за того, что она лысая. Сказать честно, мне самой она не очень нравилась. Но после того, как она, несмотря на подколы, проходила лысой ещё несколько лет, я её зауважала. Поддерживаем связь даже спустя десять лет", — ernyc3777.

"Отсутствие желания завести ребёнка. Когда мужчина хорошо ладит с детьми или сам хочет стать папой, считается, что это большой плюс в глазах потенциальной партнёрши. А если же он не хочет, это вроде бы норма и никак не отличает от других. А теперь вспомните, как реагируют на девушек, если они делятся чем-то подобным...", — ChibiSailorMercury.

"Не быть основным опекуном вашего ребёнка. Для папы — норма, он же "помогает" воспитывать детей. Для мам это провал, ведь они не справляются со своим "предназначением", — Ellie_A_K.

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"Оставлять свою фамилию после замужества. Знаю пару, где муж взял фамилию жены, потому что у неё она была круче. В итоге на них смотрели как на сумасшедших", — imnotyourproblemyet.

"Злиться. Сразу начинаются комментарии типа "Ты такая эмоциональная!" или ещё хуже: "Что, у тебя опять ЭТИ ДНИ?" — No-Introduction-1492.

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"Не хотеть поскорее заключить брак. Я женщина и состою в серьёзных отношениях с мужчиной уже почти восемь лет. И замуж я не хочу. Многие часто спрашивают, когда уже поженимся. Стоит ответить, что я не хочу, они зависают. Вроде как это невозможно", — madamnastywoman.