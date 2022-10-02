8 исключительных случаев, когда лучше соврать партнёру, чтобы сохранить отношения

Здоровые и гармоничные отношения держатся на доверии и открытости людей друг другу. Союз тех, кто постоянно врёт, обманывает или просто недоговаривает, не имеет перспектив на долговечность. Но есть несколько исключительных случаев, когда соврать партнёру просто необходимо: чтобы не ранить чувства любимого человека, не затеять скандал или даже разрушить любовные отношения. Оказалось, что в единичных случаях ложь во благо действительно имеет место для пары. Но только при определённых обстоятельствах, о которых сейчас расскажем.

1. Когда партнёр спрашивает о своей значимости для вас

Представим такую ситуацию. Ваш мужчина вечером внезапно начинает рассказывать о привязанности и признаваться, что любит вас больше жизни. А потом задаёт вопрос: "А ты любила кого-то сильнее, чем меня?" Тут возможны несколько вариантов развития событий. Вы можете ответить честно, если, например, был у вас в прошлом партнёр, по которому просто сходили с ума от чувств. Но тогда вы обесцените только что сделанное вам признание в любви от человека, с которым состоите в отношениях. Возможно, обидите его или даже разобьёте сердце. Или можно сказать неправду, если планируете с этим мужчиной и дальше быть вместе. И вы останетесь довольны, и любимый будет счастлив.

2. Когда зашла тема о родителях

Для большинства из нас тема родителей неприкосновенна. Фото © Shutterstock

Как часто мы попадаем в ситуации, когда при знакомстве с родственниками избранника или избранницы поначалу можем им не понравиться. Или, наоборот, они нам не приглянутся, оставив негативное первое впечатление. Станете ли вы, вернувшись домой, искренне говорить девушке, что её мать показалась вам деспотшей и тираншей, да и как личность не понравилась? Вряд ли, потому что знаете — это заденет её чувства и может спровоцировать скандал. Для большинства из нас тема родителей неприкосновенна, потому как любим их и хотим уважения со стороны партнёра. И если будущая тёща произвела на вас отрицательное впечатление, лучше всё-таки соврать или отмолчаться.

3. Если небольшая ложь может обрадовать

Да, это ещё один пример исключения из правил честности, когда ложь получается во спасение. Если понимаете, что ваш не совсем честный ответ обрадует любимого человека, почему бы и не соврать? Например, похвалить невкусный торт, над которым вторая половинка старалась несколько часов подряд. Или сказать мужчине, как ему очень идёт его любимый галстук, который вы считаете уродским.

4. Когда готовите партнёру сюрприз

Понятное дело, что вы не станете открыто докладывать второй половинке, для чего вдруг встали рано утром и удалились внезапно из квартиры. Так что оправдать себя и придумать немного несуществующих причин отлучиться ради подготовки сюрприза не считается смертным грехом.

5. Когда секс был хорош, но не совсем

Если в целом секс с партнёром вас устроил, соврите про несколько мелочей, которые не впечатлили. Фото © Shutterstock

Интим — это больная тема для всех: как мужчин, так и женщин. Часто мы испытываем сомнения во время процесса, думая, что могли бы постараться и лучше. Поэтому, если в целом секс с партнёром вас устроил, соврите про несколько мелочей, которые не впечатлили. Мужчины очень болезненно переживают фиаско в постели, поэтому разговор на эту тему требует особого подхода. Да и с дамами тоже следует быть деликатнее. Так что ложь во спасение отношений работает и в плане интимной близости. Но только в том случае, когда не переходит границ вашего комфорта. Если есть что-то волнующее, лучше не молчать.

6. Когда вам приснился эротический сон

У многих парочек есть интересная привычка рассказывать про свои сновидения. Они же оказываются всегда разными. А это самый простой способ узнать, что же творится в голове другого человека, о чём его мысли и фантазии. Если вам приснился эротический сон с бывшей девушкой или симпатичным новым коллегой из отдела, станете ли вы говорить правду? Наверное, это ещё один исключительный случай, когда можно партнёру соврать, чтобы не спровоцировать любимого человека на ненужную ревность.

7. Соврать о секретах знакомых

Лучшим вариантом обмана в этом случае было бы безобидное "я не знаю". Фото © Shutterstock

Если вы привыкли делиться со второй половинкой последними сплетнями и обсуждать общих знакомых, то, возможно, это не ваш случай. Хотя рассказывать чужие секреты всё равно не совсем вежливо. Так что в любой подобной ситуации, когда супруг или партнёр допытывается о какой-то тайне вашего знакомого, можно и приврать. Но всё же лучшим вариантом обмана в этом случае было бы безобидное "я не знаю".

8. Если вам вручили неудачный подарок