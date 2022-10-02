6 лайфхаков, как вырастить успешного чудо-ребёнка с минимальными усилиями

Кто из родителей не мечтал о чудо-ребёнке, чьими достижениями в школе и последующей взрослой жизни можно было бы гордиться? Но часто в погоне за мечтой мамы и папы перегружают малышей деятельностью или зубрёжкой. Постоянные кружки и секции, скучные занятия арифметикой и иностранными языками. Если не подойти к обучению ребёнка с правильной стороны, о его успешности можно забыть. Поэтому мы подскажем несколько работающих лайфхаков.

Хвалите ребёнка за усилия, а не только за успех

Ребёнка стоит хвалить не только в случае успеха, но и просто за попытки. Фото © Shutterstock

Если хотите научить малыша быть целеустремлённым, не бояться пробовать и рисковать, с самого юного возраста начинайте хвалить за попытки и усилия. Тактика отмечать только успешные действия вряд ли простимулирует ребёнка попробовать что-то новое в следующий раз. Он даже может попросту вам ничего не сказать, если его задумка не осуществится. Родителям следует рассказывать сыну/дочери про важность усилий и попыток, что именно они — половина успеха. Соответственно, подкреплять речи похвалой как словесной, так и подарками. При таком подходе ребёнок с большей вероятностью начнёт стараться чего-то достичь.

Воспринимайте негативные эмоции ребёнка спокойно

У детей часто можно наблюдать перепады настроения, истерики или слёзы, надрывные крики. Бывает и так, что малыш злится, огорчается из-за какой-то неудачи. В этот момент родителям важно не совершить распространённую ошибку — проигнорировать негатив. Есть определённая стратегия, которой любят придерживаться взрослые в попытке успокоить чадо. Мамы и папы просто делают вид, что не замечают слёз или детской обиды. Но так поступать категорически нельзя. Чем чаще родитель игнорирует сложные и негативные эмоции ребёнка, тем выше риск, что маленький человек вырастет закомплексованным, считающим себя каким-то неправильным каждый раз, когда злится или плачет. Чтобы этого избежать, нужно прямо проговаривать малышу его негативные чувства, обсуждать проблему и вместе пытаться найти выход. Так родители научат чадо не подавлять эмоции и уметь говорить о своих ощущениях, что в будущем ребёнку только поможет.

Обучайте малыша в процессе игры

Родителям стоит научиться обучать ребёнка в процессе игры. Фото © Shutterstock

Именно через игры ребёнок познаёт окружающий мир. Поэтому родителям, желающим привить определённые качества или сделать чадо в будущем успешным, стоит научиться обучать в процессе игры. Это не только стимулирует ассоциативную память и критическое мышление. Если удастся малыша заинтересовать, он обязательно обработает полученную информацию, запомнит её и научится использовать. Так что в следующий раз предложите дочери/сыну интересную и необычную игру, составьте целое приключение, а не пытайтесь просто зубрить правила.

Покажите на собственном примере, как справляться с неудачами

Неудачи можно отчасти отнести к негативным эмоциям, поэтому стоит отдельно проработать с ребёнком, как справляться с провалами. Что отличает успешного человека? Умение переживать невзгоды и пробовать снова, не опуская рук, столько раз, сколько потребуется для исполнения плана. Чтобы в будущем ребёнок обладал такими способностями, его нужно научить правильно справляться с неудачами ещё в детстве. Покажите и расскажите на собственном примере, через что приходилось проходить. Объясните, что ошибки и неудачи — это важный этап в обучении и развитии, его не нужно стыдиться. Родителям стоит воодушевлять детей после провалов, чтобы те не испытывали негативных эмоций, которые удерживают от новых попыток, слишком долго.

Иногда позволяйте ребёнку выбирать

Позволяйте иногда ребёнку делать выбор. Фото © Shutterstock

Можно ли назвать человека успешным, если он не знает, чего хочет? Вряд ли. А такое обычно происходит из-за отсутствия возможности выбирать в детстве и юности. Если никогда не давать ребёнку решать, чего ему хочется, то и реализовать себя во взрослой жизни он потом вряд ли сможет. Очень плохо, когда родители постоянно ставят детей на место, пеняя на возраст, и говорят, что желания и мнение малышей ничего не стоят. В итоге можно вырастить человека робкого, ведомого и с низкой самооценкой. Как же правильно поступить, чтобы чадо добивалось успехов? Давать делать выбор. Это позволит малышу не только научиться осознавать и конкретизировать желания, но и нести ответственность за действия.

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