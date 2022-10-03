Училась в Гнесинке, снималась в сериалах: Зрители выбрали победительницу шоу "Голос 60+"

Победителем пятого сезона шоу "Голос 60+" стала Раиса Дмитренко. Фото © VK / voice1tv / "Голос 60+", АО "Первый канал"

Вечером 2 октября был объявлен победитель пятого сезона шоу "Голос 60+". По итогам финала, который транслировали в эфире Первого канала, им стала 73-летняя вокалистка из Москвы Раиса Дмитренко. Зрители отдали подопечной Елены Ваенги 63,2% голоса.

В последнем этапе телепроекта Дмитренко исполнила "Песню о солдате" Владимира Мигули, после чего зал аплодировал стоя. Раиса Кондратьевна на сцене не новичок: вся её жизнь была связана с публичными выступлениями. Победительница "Голоса 60+" училась в Гнесинке на факультете эстрадно-джазового пения, работала в филармониях в Москве, Сухуме и Одессе. Дмитренко была первой исполнительницей эпилога "Аллилуйя" в ленкомовской рок-опере "Юнона и Авось", а ещё снималась в сериалах, в частности в "Карпове" и "Пятницком".