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3 октября, 08:32

Училась в Гнесинке, снималась в сериалах: Зрители выбрали победительницу шоу "Голос 60+"

В финале подопечная Елены Ваенги проникновенно исполнила "Песню о солдате", сорвав овации и зрителей в зале, и наставников, которые аплодировали стоя.

Победителем пятого сезона шоу "Голос 60+" стала Раиса Дмитренко. Фото © VK / voice1tv / "Голос 60+", АО "Первый канал"

Победителем пятого сезона шоу "Голос 60+" стала Раиса Дмитренко. Фото © VK / voice1tv / "Голос 60+", АО "Первый канал"

Вечером 2 октября был объявлен победитель пятого сезона шоу "Голос 60+". По итогам финала, который транслировали в эфире Первого канала, им стала 73-летняя вокалистка из Москвы Раиса Дмитренко. Зрители отдали подопечной Елены Ваенги 63,2% голоса.

В последнем этапе телепроекта Дмитренко исполнила "Песню о солдате" Владимира Мигули, после чего зал аплодировал стоя. Раиса Кондратьевна на сцене не новичок: вся её жизнь была связана с публичными выступлениями. Победительница "Голоса 60+" училась в Гнесинке на факультете эстрадно-джазового пения, работала в филармониях в Москве, Сухуме и Одессе. Дмитренко была первой исполнительницей эпилога "Аллилуйя" в ленкомовской рок-опере "Юнона и Авось", а ещё снималась в сериалах, в частности в "Карпове" и "Пятницком".

Вот что думают о победительнице зрители "Голоса 60+": "Какая разноплановая певица. Это было до мурашек. БРАВООО", "Просто восторг от голоса, от разноплановости репертуара, от душевности и мастерства исполнения! Браво, Раиса!!! Очень рады за Вас!!!", "Браво!!!!!! Плакали вместе с Ваенгой. Потрясающее выступление!!!! Спасибо, Раиса!", "Чем-то похожа на Фаину Раневскую. От всего сердца поздравляю! Последняя песня тронула до глубины души!"

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Обложка ©

VK / voice1tv / "Голос 60+", АО "Первый канал"

Марта Белова

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