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2 октября, 09:15

Эти питомцы ради вкусняшек готовы на всё, и по их умоляющим глазкам это ясно видно

Нет актёров лучше наших питомцев, когда дело доходит до выпрашивания угощений. Собрали 10 фотографий, когда хозяева просто не могли устоять перед этими милашками.

"Достопочтенный господин, если это вас не затруднит, могу ли я попросить ещё об одном угощении?" 9999monkeys.

Фото © Reddit / 9999monkeys

Фото © Reddit / 9999monkeys

"Взяли из приюта щенков и давали им вкусняшки за то, что те ходили в туалет на улицу. Теперь Гас считает, что он тоже заслуживает поощрения за это же", — MadMaxsHannah.

Фото © Reddit / MadMaxsHannah

Фото © Reddit / MadMaxsHannah

"Эта двуликая кошка встаёт в коронную позу для выпрашивания вкусняшек. Работает в десяти случаях из десяти", — jdhyzak.

Фото © Reddit / jdhyzak

Фото © Reddit / jdhyzak

"О, привет! Говорят, ты тут угощения раздаёшь", — EnvyZainandTrek.

Фото © Reddit / EnvyZainandTrek

Фото © Reddit / EnvyZainandTrek

"Кто-то сказал "вкусняшки"?" rainingsheeps.

Фото © Reddit / rainingsheeps

Фото © Reddit / rainingsheeps

"Моя любимая старушка спокойно ждёт, пока ей дадут лакомство", — Careless_Yeti.

Фото © Reddit / Careless_Yeti

Фото © Reddit / Careless_Yeti

"Наконец-то удалось по-хорошему сфотографировать Луну, пока она ждёт вкусняшку", — JCrow45.

Фото © Reddit / JCrow45

Фото © Reddit / JCrow45

"Сколько же угощений поглотила эта чёрная дыра!" teepurr.

Фото © Reddit / teepurr

Фото © Reddit / teepurr

"Стоит гордый, что пописал на улице. Конечно, дам ему вкусняшку", — NatteHond.

Фото © Reddit / NatteHond

Фото © Reddit / NatteHond

"Её мордочка сразу после того, как я сказала, что вкусностей больше не будет", — aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

10 ориентальных котиков, чьи ушки на макушке влюбят в себя кого угодно

10 ориентальных котиков, чьи ушки на макушке влюбят в себя кого угодно

Обложка ©

Reddit / 9999monkeys, teepurr

Сергей Трофимов

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