Эти питомцы ради вкусняшек готовы на всё, и по их умоляющим глазкам это ясно видно
Нет актёров лучше наших питомцев, когда дело доходит до выпрашивания угощений. Собрали 10 фотографий, когда хозяева просто не могли устоять перед этими милашками.
"Достопочтенный господин, если это вас не затруднит, могу ли я попросить ещё об одном угощении?" — 9999monkeys.
Фото © Reddit / 9999monkeys
"Взяли из приюта щенков и давали им вкусняшки за то, что те ходили в туалет на улицу. Теперь Гас считает, что он тоже заслуживает поощрения за это же", — MadMaxsHannah.
Фото © Reddit / MadMaxsHannah
"Эта двуликая кошка встаёт в коронную позу для выпрашивания вкусняшек. Работает в десяти случаях из десяти", — jdhyzak.
Фото © Reddit / jdhyzak
"О, привет! Говорят, ты тут угощения раздаёшь", — EnvyZainandTrek.
Фото © Reddit / EnvyZainandTrek
"Кто-то сказал "вкусняшки"?" — rainingsheeps.
Фото © Reddit / rainingsheeps
"Моя любимая старушка спокойно ждёт, пока ей дадут лакомство", — Careless_Yeti.
Фото © Reddit / Careless_Yeti
"Наконец-то удалось по-хорошему сфотографировать Луну, пока она ждёт вкусняшку", — JCrow45.
Фото © Reddit / JCrow45
"Сколько же угощений поглотила эта чёрная дыра!" — teepurr.
Фото © Reddit / teepurr
"Стоит гордый, что пописал на улице. Конечно, дам ему вкусняшку", — NatteHond.
Фото © Reddit / NatteHond
"Её мордочка сразу после того, как я сказала, что вкусностей больше не будет", — aww.
Фото © Reddit / aww
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