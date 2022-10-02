Эти питомцы ради вкусняшек готовы на всё, и по их умоляющим глазкам это ясно видно

"Достопочтенный господин, если это вас не затруднит, могу ли я попросить ещё об одном угощении?" — 9999monkeys.

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"Взяли из приюта щенков и давали им вкусняшки за то, что те ходили в туалет на улицу. Теперь Гас считает, что он тоже заслуживает поощрения за это же", — MadMaxsHannah.

Фото © Reddit / MadMaxsHannah

"Эта двуликая кошка встаёт в коронную позу для выпрашивания вкусняшек. Работает в десяти случаях из десяти", — jdhyzak.

Фото © Reddit / jdhyzak

"О, привет! Говорят, ты тут угощения раздаёшь", — EnvyZainandTrek.

Фото © Reddit / EnvyZainandTrek

"Кто-то сказал "вкусняшки"?" — rainingsheeps.

Фото © Reddit / rainingsheeps

"Моя любимая старушка спокойно ждёт, пока ей дадут лакомство", — Careless_Yeti.

Фото © Reddit / Careless_Yeti

"Наконец-то удалось по-хорошему сфотографировать Луну, пока она ждёт вкусняшку", — JCrow45.

Фото © Reddit / JCrow45

"Сколько же угощений поглотила эта чёрная дыра!" — teepurr.

Фото © Reddit / teepurr

"Стоит гордый, что пописал на улице. Конечно, дам ему вкусняшку", — NatteHond.

Фото © Reddit / NatteHond

"Её мордочка сразу после того, как я сказала, что вкусностей больше не будет", — aww.