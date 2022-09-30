Гороскоп от Тамары Глобы: Что принесёт октябрь 2022-го каждому из знаков зодиака

Октябрь — месяц Весов, обычно он равновесный, удачный, приводит мысли в состояние трезвого равновесия: мы задумываемся о том, что уже произошло в году и что ещё ждёт впереди. Как правило, это месяц гармонии, бабьего лета, хорошей погоды. Однако в 2022-м октябрь будет месяцем довольно спорным, предупредила астролог Тамара Глоба.

С конца августа пошёл период противостояния Марса, и поскольку 2022 год, а также события, которые касаются противостояния Марса, переходят и на 2023-й, затронут этот период буквально в течение последующих семи – девяти месяцев как эхо событий. Мы с вами ещё только вступаем в новый период времени, который раскачивает события мирового масштаба: это касается и России, и практически всего мира Тамара Глоба Астролог

Второй месяц осени 2022-го — период неравновесный, происходят споры вокруг авторитетов, общественной жизни, остро встают семейные вопросы, а также связанные с молодёжью, переездами. "Это время поисков и, конечно, это время метаний". Наиболее важные периоды в этом месяце: 1–12 октября; 15–16 октября (критические события проявятся наиболее сильно); 25 октября, когда частичное затмение Солнца отразится практически на всех вопросах. Октябрь станет временем укрепления духа, общественного положения, финансов.

Дни повышенной аварийности в октябре 2022 года

Днями повышенной аварийности станут 1–12 октября, 15, 18, 25, 26 и 29 октября, подчеркнула Тамара Глоба.

Знак зодиака Овен: гороскоп на октябрь 2022-го

В октябре 2022 года в жизни людей, рождённых под знаком зодиака Овен, большую роль будет играть их авторитет. Предстоит решить много спорных вопросов, касающихся отношений с партнёрами и противниками, открытыми врагами, а также союзниками. В личных отношениях большую роль сыграет семья. С помощью родственников Овны смогут разобраться с проблемами, много дел помогут решить и друзья. В течение октября за спиной этих представителей стихии Огня будут помощь, защита, покровительство, поддержка. Месяц пройдёт под флагом поездок, переездов, суеты.

В первой половине октября удачи ждут [Овнов] в работе. Несмотря на трудности, ваше материальное положение будет укрепляться, вы получите помощь и поддержку старых проверенных друзей, людей, на которых вы давно опирались. В то же время во второй половине октября значительная роль будет принадлежать вопросам, которые относятся к коллективной деятельности — как интеллектуальной, так и творческой. Это период, когда придут и некоторые потери. В третьей декаде повышенное внимание ко всему, что вас окружает. Ни в коем случае не идите ни на какие провокации, избегайте экстрима Тамара Глоба Астролог

Гороскоп для Тельца на октябрь 2022 года

Первая половина октября для Тельцов — время работы, интеллектуальной деятельности, связанной с любимыми людьми. Много времени эти представители земной стихии посвятят делам детей. Во втором осеннем месяце придётся обратить внимание на работу и здоровье, процессы потребуют усилий. Тельцы преуспеют в зарабатывании денег, во многих делах помогут друзья. Ряд событий откроет новые перспективы, причём разглядеть их ценность получится, вероятно, не сразу.

Успех ждёт в дороге в первой половине октября, но в конце месяца возникнут трудности, проблемы, которые касаются семейных отношений и дел партнёров, будьте очень внимательны к своей семье, к своим партнёрам, детям и любимым людям, помогайте окружающим Тамара Глоба Астролог

Астропрогноз на октябрь 2022-го для Близнецов

Марс вошёл в Близнецы и потребует от людей этого воздушного знака зодиака активации всех событий, что касаются личной жизни, интеллектуальной деятельности, судьбы, вопросов здоровья, — наступает очень активный период. Это время переговоров — удача поджидает в вопросах, относящихся к интеллектуальной сфере. Во второй половине октября Близнецам могут поступить важные предложения. Трудности на работе и неприятности с самочувствием могут возникнуть в последнюю неделю месяца. "Внимательно следите за тем, что происходит с вашим здоровьем, а также с окружением. На службе будут крупные перемены".

В октябре наиболее важные события коснутся любви, личной жизни. Вполне возможно, этот период будет творческий, когда дети и любимые люди сыграют наиболее важную роль в вашей судьбе. Это период любви, внимания, активного отдыха и поездок. Путешествия могут затронуть все события последующего периода Тамара Глоба Астролог

Гороскоп на октябрь 2022-го для знака зодиака Рак

В октябре 2022 года носителей знака зодиака Рак будут волновать в первую очередь вопросы дома, Родины, родителей, отношений с руководством. Этим представителям стихии Воды во второй осенний месяц стоит быть готовыми к изменениям в карьере и жилищных вопросах. Первая половина месяца — удачное время для обучения, встреч с родственниками. Во второй половине октября Ракам нужно быть внимательными в делах, касающихся детей и близких людей.

Поддерживайте тех, кто вам больше всего дорог. В конце месяца возникнут трудности в творческом процессе. Плюс ко всему — берегите любимых в последнюю декаду октября. Появится много новой работы, и, вполне возможно, вы взвалите на себя больше деятельности, чем можете выдержать, поэтому необходимо следить за здоровьем. Также в октябре, как и в последующий период, лучше всего вы будете чувствовать себя в дальних дорогах. Мировоззрение изменится, вы по-новому посмотрите на многие вещи Тамара Глоба Астролог

Астрологический прогноз на октябрь 2022 года для знака зодиака Лев

Львам в октябре 2022-го стоит уделить внимание делам и личной жизни. Это период перемен, активного построения планов на будущее, можно сказать, что ключевую роль в них сыграют друзья. В наступающем месяце для этих представителей стихии Огня будет важно всё, что касается близких родственников. Львов ждёт много работы, много интересной интеллектуальной деятельности. Поездки в середине месяца принесут новые знакомства, новые встречи, новые планы. В конце октября придёт время обратить особое внимание на жилищные вопросы, на дела родителей, отношения с ними, на своих домашних.

Будьте очень внимательны и к своим партнёрам, поддерживайте их, особенно в период первой декады октября. Возможны трудности, расходы, потери из-за партнёров, из-за трудностей, которые касаются семьи. Но в то же время будет и прибыль, она будет менее значительная, чем расходы, но тем не менее определённая компенсация всё же существует Тамара Глоба Астролог

Дева: гороскоп на октябрь-2022 от Тамары Глобы

Октябрь 2022 года — месяц спорный, но для многих станет периодом укрепления духа, а также общественного и финансового положения. Фото © Shutterstock

Девы в октябре 2022-го будут решать карьерные вопросы, в делах назреют крупные перемены. Руководство будет присматриваться к вам, давить, подталкивать к действиям. Начальник задаст направление, подступиться к которому будет очень тяжело, особенно в первой половине месяца. В работе могут возникнуть сложности, затруднения, перестройка. Девы, ваш интеллект, знания, ум сыграют большую роль во всём, за что вы возьмётесь. В конце месяца берегите родственников и будьте предельно внимательны в поездках.

Во многом помогут женщины и любящие вас люди. Ждите прибыли, ждите хороших возможностей от тех, кому вы дороги и кто вам помогает Тамара Глоба Астролог

Прогноз на октябрь для Весов от Тамары Глобы

Для рождённых под знаком зодиака Весы октябрь — месяц наиболее важный, потому что касается событий, связанных с авторитетом, а также личной жизнью, планами, которые изменят жизнь, дела и в целом судьбу. В первой половине октября особое внимание нужно обратить на материальные вопросы, здесь возможны потери, крупные перемены, большая перестройка. В конце месяца есть опасность понести денежные потери, крупные расходы. Будьте внимательны к тем, кто дорог сердцу. В октябре, как и в последующие месяцы, отдушиной Весов будет работа.

В то же время вам будут помогать любящие вас люди. За спиной скандалы и сплетни, они коснутся и ваших жилищных вопросов, и вопросов дома, и вопросов авторитета Тамара Глоба Астролог

Гороскоп для знака зодиака Скорпион на октябрь 2022-го

События, происходящие в жизни Скорпиона, меняют её полностью, и эти представители водной стихии не всегда улавливают их ход. В октябре во многом помогут друзья: их помощь, вмешательство направят Скорпионов в нужное русло. Справиться практически со всеми делами в первой половине месяца помогут люди, мыслящие рационально. За спиной будут любимые, которые поддерживают и помогают во всём. В последнюю неделю октября возникнут вопросы, касающиеся семьи, личных дел, здоровья, отношений.

Практически весь месяц те, кто любит, ваше творчество, а также мечты и идеалы будут вас оберегать от всех потерь, всех проблем. В середине октября будьте внимательны к вопросам здоровья, избегайте экстрима, опасных ситуаций и событий. Если возникнут разочарования или трудности, которые касаются психологии, обратитесь за помощью к тем, кому вы дороги, вам помогут Тамара Глоба Астролог

Гороскоп на октябрь 2022-го для знака зодиака Стрелец

Стрельцы в октябре 2022 года могут рассчитывать на помощь приятелей по всем вопросам. В то же время это месяц противостояния, когда возникнут споры с партнёрами, противниками. "Будет много борьбы, которая происходит вокруг вас, вокруг личных отношений, а также вокруг отношений с конкурентами, противниками, партнёрами и даже врагами". За спиной затеваются конфликты, споры, буквально интриги — оглядывайтесь на происходящее вокруг вас. Лучше всего Стрельцы будут чувствовать себя в собственном доме — он оберегает от бурь и потерь.

В первой половине месяца руководство во многом определит ваши действия, вопросы, которые связаны с поездками и перемещениями. Любящие вас люди, особенно женщины, будут во многом вас поддерживать. В середине месяца [вероятны] наиболее сложные события, которые касаются дорог и опасности для жизни и здоровья. Будьте внимательны в отношениях с партнёрами, берегите свою семью. В конце месяца очень важные события произойдут в вашем окружении: берегите своих близких, помогайте тем, кто вас окружает Тамара Глоба Астролог

Козерог: гороскоп на октябрь-2022

В жизни носителей знака зодиака Козерог в октябре 2022-го на долгий период войдёт новая работа — активная деятельность, в которой много суеты, поездок, перемещений, событий, касающихся перестройки дела. Практически во всех начинаниях гороскоп сулит этим представителям стихии Земли изменения, как и в отношениях с родственниками и окружением. В первой части месяца Глоба советует Козерогам быть внимательнее в дороге. Есть шанс на получение прибыли вдали от дома. В конце месяца некоторые из Козерогов могут потерять друга — это сильно расстроит, а ещё сильно изменит планы и цели. Можно рассчитывать на помощь близких людей.

Многие события, которые касаются ваших сотрудников, затронут и вас. На службе — перемены в коллективе, и в них вы тоже примите активное участие, особенно в начале и середине октября. Возможно, успех ждёт вас в интеллектуальной деятельности. Будет много знакомств, дельных людей, которые помогут вам и в материальном плане, и в интеллектуальном. Во всяком случае, голова встанет на место Тамара Глоба Астролог

Астропрогноз на октябрь 2022-го для знака зодиака Водолей

Водолеям в октябре 2022 года предстоит решать вопросы, касающиеся дома, перестройки, переездов, перемещений. В конце месяца актуальны карьерные вопросы — они затронут не только самих представителей стихии Воздуха, но и их близких. В первой половине октября Водолеи будут пытаться понять события, происходящие вокруг. Ясность придёт лишь во второй половине месяца, причём во многом помогут дети и любимые люди. В течение всего месяца Водолеи активны в творчестве и спорте.

Вам необходимо следить за своей физической формой, за своим физическим здоровьем. Большое внимание уделите и своим детям, они нуждаются в помощи и поддержке, особенно в середине месяца. В третьей декаде октября будьте внимательны к делам, возможно, придёт крупная перестройка. Какие-то планы рухнут, но некоторые планы появятся снова, и вы получите хорошую материальную компенсацию, и придёт возможность хороших заработков Тамара Глоба Астролог

Астропрогноз на октябрь 2022 года для Рыбы

Для людей, которые родились под знаком зодиака Рыбы, октябрь станет месяцем больших перемен, которые коснутся и самих представителей стихии Воды, и их домашних. Произойдёт переоценка ценностей, окружающие будут помогать и поддерживать, отвечать им следует тем же. Предстоит решать вопросы переезда, дела родителей. Причём для Рыб они будут актуальны на протяжении ближайших семи – девяти месяцев. В конце октября больше всего внимания стоит уделить тем, кто находится вдали, — людям, которые вам дороги, а также знакомым и дальним родственникам.