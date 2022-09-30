Готовая взяться за автомат Дана Борисова вызвалась поработать военкором
Телеведущая не понаслышке знает, как поддержать военнослужащих. Борисова восемь лет проработала, по сути, военным журналистом и сейчас готова отправиться на фронт.
Телеведущая Дана Борисова рвётся поработать на передовой. Дива рассказала подписчикам, что в последние месяцы её утро начинается не с чашки кофе, а с просмотра карты боевых действий.
"Я знаю направления, где идут ожесточённые бои, и те, где наши успешно наступают", — похвасталась Дана.
Борисова напомнила, что восемь лет работала, по сути, "военным журналистом". Ведущая знает, что говорить и как поддержать военнослужащих.
"И сейчас — поверьте, без болтовни и лишних слов — готова отправиться туда в любое время журналистом", — написала она, посетовав, что пока не на кого оставить дочь: папа ребёнка не принимает участия в жизни девочки.
Накануне в беседе с МК Борисова уточнила, что в период работы в передаче "Армейский магазин" военнообязанной не была, но летала на истребителях и побывала на авианосце. Практических навыков у Даны нет, однако, если объявят всеобщую мобилизацию, звезда возьмёт в руки автомат.
Дана Борисова не первая медийная персона, сообщившая о готовности пойти на фронт. Пока одни звёзды после объявления частичной мобилизации уезжают из России, другие знаменитости во всеуслышание заявляют о готовности защищать Родину.
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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / danaborisova_official