Готовая взяться за автомат Дана Борисова вызвалась поработать военкором

Телеведущая Дана Борисова рвётся поработать на передовой. Дива рассказала подписчикам, что в последние месяцы её утро начинается не с чашки кофе, а с просмотра карты боевых действий.

"Я знаю направления, где идут ожесточённые бои, и те, где наши успешно наступают", — похвасталась Дана.