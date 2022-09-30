Эти мужчины решились на вазэктомию, и вот 10 смешных фото, как их поддержали близкие
Вазэктомия для мужчины — операция сложная. Не столько физически, сколько эмоционально. Поэтому супруги и все вокруг пытаются подбодрить как могут. Вот что из этого выходит.
"Торт по случаю празднования проведения вазэктомии", — Generic_Name932.
Фото © Reddit / Generic_Name932
"Моя первая вышивка, схему для которой я разработала сама. Сделала в подарок парню", — primetimedeliverance.
"Чик-чик!" Фото © Reddit / primetimedeliverance
"У друга недавно была вазэктомия. Вот какой торт ему сделала жена", — jetery.
Фото © Reddit / jetery
"Наши друзья сделали целую фотосессию, чтобы объявить, что он сделал вазэктомию", — Detroitaa.
Фото © Reddit / Detroitaa
"Жена считает себя уморительной. На вазэктомию подарила мне печеньки с надписями: "Команда по плаванию вышла на пенсию", "Чик-чик, ура!", "Занимайтесь любовью, а не зачатием" и так далее", — slim-chicken.
Фото © Reddit / slim-chicken
"Жена посчитала, что будет круто устроить мне вечеринку по случаю проведения вазэктомии. Вот какой торт принесла..." — GiftedGonzo.
Фото © Reddit / GiftedGonzo
"Сегодня у меня вазэктомия", — funny.
Фото © Reddit / funny
"Сын в детском садике нарисовал, что у меня недавно была операция... Вообще, рассказывать особо никому не планировал", — conwpj.
Фото © Reddit / conwpj
"Надеюсь, этот торт облегчит страдания (физические) моего мужа", — strange_desert.
"Чик-чик. Чик-чик". Фото © Reddit / strange_desert
"Жена вручила печеньки, чтобы отпраздновать великое дело", — lambrox.
Фото © Reddit / lambrox
Reddit / conwpj, Generic_Name932