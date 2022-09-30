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30 сентября, 12:15

Эти мужчины решились на вазэктомию, и вот 10 смешных фото, как их поддержали близкие

Вазэктомия для мужчины — операция сложная. Не столько физически, сколько эмоционально. Поэтому супруги и все вокруг пытаются подбодрить как могут. Вот что из этого выходит.

"Торт по случаю празднования проведения вазэктомии", — Generic_Name932.

Фото © Reddit / Generic_Name932

Фото © Reddit / Generic_Name932

"Моя первая вышивка, схему для которой я разработала сама. Сделала в подарок парню", — primetimedeliverance.

"Чик-чик!" Фото © Reddit / primetimedeliverance

"Чик-чик!" Фото © Reddit / primetimedeliverance

"У друга недавно была вазэктомия. Вот какой торт ему сделала жена", — jetery.

Фото © Reddit / jetery

Фото © Reddit / jetery

"Наши друзья сделали целую фотосессию, чтобы объявить, что он сделал вазэктомию", — Detroitaa.

Фото © Reddit / Detroitaa

Фото © Reddit / Detroitaa

"Жена считает себя уморительной. На вазэктомию подарила мне печеньки с надписями: "Команда по плаванию вышла на пенсию", "Чик-чик, ура!", "Занимайтесь любовью, а не зачатием" и так далее", — slim-chicken.

Фото © Reddit / slim-chicken

Фото © Reddit / slim-chicken

"Жена посчитала, что будет круто устроить мне вечеринку по случаю проведения вазэктомии. Вот какой торт принесла..." GiftedGonzo.

Фото © Reddit / GiftedGonzo

Фото © Reddit / GiftedGonzo

"Сегодня у меня вазэктомия", — funny.

Фото © Reddit / funny

Фото © Reddit / funny

"Сын в детском садике нарисовал, что у меня недавно была операция... Вообще, рассказывать особо никому не планировал", — conwpj.

Фото © Reddit / conwpj

Фото © Reddit / conwpj

"Надеюсь, этот торт облегчит страдания (физические) моего мужа", — strange_desert.

"Чик-чик. Чик-чик". Фото © Reddit / strange_desert

"Чик-чик. Чик-чик". Фото © Reddit / strange_desert

"Жена вручила печеньки, чтобы отпраздновать великое дело", — lambrox.

Фото © Reddit / lambrox

Фото © Reddit / lambrox

Девушки рассказали, как меняется жизнь, когда они без макияжа, и эти истории выбесят кого угодно

Девушки рассказали, как меняется жизнь, когда они без макияжа, и эти истории выбесят кого угодно

Обложка ©

Reddit / conwpj, Generic_Name932

Сергей Трофимов

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