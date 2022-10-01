Люди этих знаков зодиака решат все свои проблемы в октябре 2022 года

Важное астрономическое явление, которое достаточно сильно влияет на жизни и судьбы людей, наконец-то завершается, и мы сможем выдохнуть. Меркурий 2 октября перестанет быть ретроградным и снова превратится в добрую планету-покровителя для людей следующих знаков зодиака, которым поможет решить все проблемы.

Знак зодиака Весы

В октябре 2022 года носители знака зодиака Весы вздохнут с облегчением. Фото © Freepik / Vectorium

Во втором осеннем месяце носители знака зодиака Весы смогут вздохнуть с облегчением. Испытания, которые Меркурий устроил в сентябре, для вас закончились. Успешно пройденные кармические экзамены совсем скоро принесут результаты. Человек, рождённый под знаком зодиака Весы, в октябре 2022-го почувствует подъём духа и восстановит энергию. Этим представителям стихии Воздуха снова захочется улыбаться всем вокруг и изучать окружающий мир со второй половинкой. Кроме того, в октябре Весы окажутся перед судьбоносным выбором. Здорово, что любое принятое решение окажется правильным.

Знак зодиака Овен

Овнам захочется кардинально поменять жизнь, но в октябре 2022-го спешить не стоит. Фото © Freepik / Vectorium

Рождённым под знаком зодиака Овен больше не нужно так сильно контролировать свои нрав и характер. В октябре 2022 года у этих представителей стихии Огня получится обрести внутреннюю гармонию, которая вдохновит на подвиги. Овнам захочется кардинально поменять жизнь, но с этим спешить пока не стоит. Во второй месяц осени следует воздержаться от любых рисков, потому как у Вселенной уже есть план для улучшения условий жизни. Носителям знака зодиака Овен следует набраться терпения и просто подождать, пока проблемы решатся сами собой.

Знак зодиака Рыбы

В октябре 2022 года обладателям знака зодиака Рыбы стоит прислушиваться к своим снам. Фото © Freepik / Vectorium

Всё, что так сильно тревожило носителей знака зодиака Рыбы, с наступлением октября 2022-го перестанет быть главными проблемами в их жизни. Наладится не только финансовый поток, но и любовные отношения. Вдохновение вернётся к Рыбам и снова подарит возможность для самовыражения. Через творчество люди водной стихии во втором осеннем месяце смогут увидеть для себя варианты успешного будущего, о котором так сильно грезят. Рыбкам особенно важно прислушиваться к своим снам: через них Вселенная оставляет подсказки.

Знак зодиака Козерог

Вселенная в октябре 2022 года изменит Козерогов в лучшую сторону. Фото © Freepik / Vectorium

Если в последнее время у людей с этим знаком зодиака всё как-то валилось из рук и не получалось, с наступлением октября 2022-го Козероги снова станут собой. Практичными, планирующими всё наперёд, сдерживающими эмоции и спокойными. Счастье и радость вернутся в жизнь рождённых под знаком зодиака Козерог, заставив забыть про все убытки, которые могли случиться в период ретроградного Меркурия. Подарки Вселенной окажутся достойными и изменят всё лишь в лучшую сторону, научив простой истине, — кто ждёт, всегда своё получает.

Знак зодиака Водолей

Обладатели знака зодиака Водолей в октябре 2022-го почувствуют, как с плеч свалился груз невидимой ответственности. Фото © Freepik / Vectorium