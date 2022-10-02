Трасс опровергла планы привлечь в Британию низкоквалифицированных мигрантов

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс опровергла информацию о намерении смягчить миграционные правила, чтобы увеличить поток низкоквалифицированных мигрантов в стране. В интервью Telegraph она сообщила, что это неправда.

Ранее газета Sunday Times писала, что власти могут провести реформу визовой системы, чтобы привлечь трудовых мигрантов в Соединённое Королевство. Таким образом, как утверждало издание, они были намерены решить проблему острой нехватки рабочей силы. В материале упоминалось, что Трасс повысит лимит на привлечение сезонных сельскохозяйственных рабочих и внесёт необходимые поправки в законодательство, позволяющие нанимать больше таких сотрудников.

"Речь идёт не о том, чтобы привлечь множество низкоквалифицированных работников, а о том, чтобы привлечь людей, которые будут вносить вклад в экономику", — сказала она и добавила, что опубликованное в Sunday Times — ложь.