Взрыв произошёл в одном из жилых районов Мариуполя

В одном из жилых районов Мариуполя произошёл взрыв, причины которого пока не известны. Об этом ТАСС рассказал глава администрации города Константин Иващенко.

Очевидцы сняли последствия взрыва. Видео © t.me / Донбасс сегодня

"Взрыв был во время уборки мусора. Не исключаю, что он произошёл на очередном "сюрпризе", оставленном нашими украинскими "друзьями", как это периодически бывает. Район, где произошёл взрыв, является жилым, однако сам дом не заселён", — сказал он, добавив, что подробности произошедшего уточняются.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что огромный клуб чёрного дыма выходит из дома. По словам мэра, аналогичный случай произошёл вчера. Повреждения получила спецтехника.