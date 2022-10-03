Европейцы не стали слушать призывы властей и увеличили потребление газа

Жители Европы стали потреблять больше газа нынешней осенью в сравнении с предыдущими годами, несмотря на призывы местных властей об обратном. Об этом в статье для Bloomberg пишет обозреватель Хавьер Блас.

"Если бы Европа была школьником, то можно сказать, что на прошлой неделе у неё был экзамен по энергосбережению. Она его провалила, частный сектор увеличил спрос на 14,5% по сравнению со средним показателем за пять лет. И это не сулит ничего хорошего, поскольку в январе нас ждут гораздо большие испытания", — написал Блас.

По словам автора публикации, дополнительные поставки СПГ не смогут заменить голубое топливо из России, а потому жителям Старого Света нужно начинать экономить. Сделать это предстоит вне зависимости от того, будет ли предстоящая зима тёплой. Блас также приводит слова немецкого чиновника Клауса Мюллера, который назвал данный прогноз "отрезвляющим".