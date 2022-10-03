"Риск существует": Санду рассказала Вовану и Лексусу, когда объявит мобилизацию в Молдавии

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) презентовали тизер нового шоу, главным героем которого стала президент Молдавии Майя Санду. Она, как и все предыдущие участники, не догадывалась о розыгрыше и думала, что общается с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. С ним она обсудила интересные детали о мобилизации в Молдавии.

Видео © Vk.com / Пранкеры Вован и Лексус

Стоит заметить, что информация о возможной мобилизации в Молдавии сегодня просочилась в некоторые СМИ. В связи с этим оборонное ведомство страны было вынуждено дать комментарий, в котором назвало ложью появляющиеся сообщения о призыве. Однако молдавский президент Майя Санду имеет другое мнение на этот счёт, о чём откровенно призналась "премьер-министру Украины".

Она сообщила, что Кишинёв работает над укреплением оборонного сектора страны. В частности, государство очень плотно сотрудничает с Румынией в рамках обучения молдавских специалистов. По словам Санду, страна просит партнёров оказать определённую поддержку в данном вопросе.

"Конечно, мы должны быть к этому (проведению мобилизации. — Прим. Лайфа) готовы. Если русские подойдут близко к Одессе, мы должны быть готовы принять население Одессы, которое находится в семидесяти километрах от контрольно-пропускного пункта на границе", — сказала она Вовану и Лексусу.

Санду пояснила, что принять большое количество всех этих людей будет первым вызовом для страны. При возникновении такой ситуации Молдавии придётся защищаться "настолько эффективно, насколько мы сможем с учётом ресурсов", продолжила политик.

"Да, мы знаем, что, к сожалению, для нас существует такой риск. Несмотря на то что у нас небольшая армия, нам придётся использовать её для защиты территории", — заявила она и добавила, что готова провести мобилизацию в стране.