Назван возраст, с которого брат и сестра должны спать отдельно

Психоаналитический психолог и психотерапевт сервиса Zigmund.Online Раиса Апухтина рассказала изданию "Газета.ру" о возрасте, в котором стоит разделить спальные места разнополых детей. По её словам, к такой мере нужно прибегнуть при достижении ими трёх лет. Во-первых, важно заботиться об их стремлении к автономности, а во-вторых, нельзя забывать о психосексуальном развитии детей.

"На этот возраст приходится важный этап психосексуального развития — они осознают свой пол, изучают своё тело, узнают половые различия. Максимально серьёзные последствия совместного сна разнополых детей в детстве — это нежелательные сексуальные переживания от прикосновений, повышенное психосексуальное возбуждение. А в более старшем возрасте — повышенный риск инцестуозного опыта и травмы", — рассказала Апухтина.

Конечно, многое зависит от порядков, особенностей и атмосферы в доме. Если же родители не могут организовать своим чадам отдельные спальные места, то необходимо уделить больше времени разговорам о личных границах.