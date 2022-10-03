6 скрытых сигналов, намекающих, что на самом деле вы влюблены

Можно ли как-то предугадать, что к определённому человеку вы скоро начнёте испытывать симпатию и желать близости, а не простого общения? Как оказалось, да. Есть несколько скрытых сигналов, говорящих о том, что вы начинаете влюбляться в нового или старого знакомого. Обратите внимание, какие мысли, чувства и эмоции возникают, когда вспоминаете конкретную личность, и сравните с этими шестью признаками. Совпало больше половины? Поздравляем, вы влюблены.

1. Желание касаться человека

Особая тяга прикоснуться к собеседнику — это первый звоночек о зарождающихся чувствах. Фото © Shutterstock

Если вам приятно находиться рядом с человеком и комфортно впускать его в своё личное пространство, это ещё не значит, что вы влюбились. А вот если замечаете за собой особую тягу прикоснуться, это уже первый звоночек о зарождающихся чувствах. Скорее всего, вы сделаете вид, что случайно дотронулись до понравившегося человека, или создадите ситуацию, чтобы оказаться к объекту воздыхания как можно ближе.

2. Планируете совместный досуг

Чем отличаются люди, которые дружат, от парочек? Как минимум тем, что не думают постоянно о втором человеке, мечтательно вздыхая и предвкушая следующую встречу. Если хотите позвать куда-то человека, заранее зная, что место его впечатлит, то, возможно, вы начинаете влюбляться. Если волнуетесь первое время, когда видитесь с этим собеседником, или проявляете больше инициативы для совместного досуга, то это может быть скрытым сигналом вашей влюблённости.

3. Вы подмечаете все мелочи

Обращаете внимание даже на мелочи во внешности человека? Это сигнал, что вы влюбились. Фото © Shutterstock

Когда человек влюбляется, подсознательно становится внимательнее к объекту привязанности. Замечаете, что у собеседника очень красивая улыбка или вам нравится форма его ногтей? Каждый раз взгляд сам притягивается к этой милой родинке на шее или ямочках на щеках? Такие минимальные особенности внешности замечать и запоминать просто друг вряд ли будет, тем более — ими любоваться.

4. Человек кажется идеальным во всём

В начале влюблённости нам так кажется, но в итоге оказывается, что никто не идеален. На первых порах возникает ощущение, словно именно этого человека мы так давно ждали. Общие интересы и хобби? Обоим нравятся одни и те же фильмы и книги? Каждый раз, узнав что-то новое и интересное, хотите поделиться этим сначала с кем-то конкретным, разделить с ним восторг? Если всё вышеперечисленное про вас, речь не о дружбе, а о зарождающейся любви.

5. Иногда вы мечтаете о большем

Появившиеся мысли об объятьях, прогулках за руки и поцелуях тоже сигнализируют, что вы влюбились. Фото © Shutterstock

Скрытым сигналом, что человек вам симпатичен в любовной перспективе, может стать внезапный эротический сон, в котором вам было очень хорошо вместе. Другими признаками стремительно развивающейся влюблённости станут мысли об объятиях, прогулках за ручки и поцелуях. Согласитесь, если речь о дружбе, мы обычно о таком не думаем.

6. Вы хотите совместного будущего и активно его обсуждаете

Причём совсем необязательно говорить о домике у моря, детях и трёх собаках. Достаточно планировать совместное времяпрепровождение: походы на выставки, поездка на выходные или в отпуск. Если вы открыты к любым предложениям конкретного человека и готовы подстраивать свои планы под его, это можно назвать ещё одним признаком появляющейся в вашем сердце любви.