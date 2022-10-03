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3 октября, 08:25

Родителям рассказали, с какого возраста детям можно давать деньги

Психолог Скрипкина объяснила, как научить ребёнка финансовой грамотности

Обучение ребёнка обращению с деньгами учит его бережливости и отвественности, ведь к своим "богатствам" он будет относиться гораздо трепетнее. Но с какого возраста можно давать детям личные финансы и как часто? Об этом в беседе с Лайфом рассказала доктор психологических наук, профессор кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления Татьяна Скрипкина.

"Международный опыт показывает, что деньги можно начинать давать детям с шести-семи лет. Российские эксперты придерживаются такого же мнения. Начинать надо с маленькой суммы, примерно 100 рублей в неделю или две, если ребёнок ещё не ходит в школу", — советует собеседница Лайфа.

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С детьми нужно разговаривать о финансах и объяснять, что их зарабатывают.

Фото © Getty Images

По словам профессора, младшим школьникам рекомендуют давать карманные деньги раз в день в зависимости от необходимости или раз в неделю. Если ребёнок ученик средних классов — раз или два в месяц. Не нужно забывать и о том, что с детьми нужно разговаривать о финансах и объяснять, что их надо зарабатывать. Диалог специалист советует проводить не в форме информирования, а как беседу.

Излишний контроль трат школьника не научит его грамотности. Как говорит Скрипкина, гораздо лучше просто объяснять, что было сделано не так. Многие эксперты считают, что детей полезно включать в вопросы семейного бюджета, чтобы они понимали, сколько финансов тратится и на что. После этой беседы школьнику можно выдать карманные деньги.

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Детей полезно включать в вопросы семейного бюджета, чтобы они понимали, сколько денег тратится и на что.

Фото © Getty Images

Психолог также предостерегла от манипуляций деньгами для поощрения или наказания детей, так как это формирует неуверенность и зависимость. Крайне не рекомендуется подкупать за домашнюю работу или учёбу, резюмировала эксперт.

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А юрист Фатима Дзгоева рассказала о четырёх способах, когда можно получить на работе финансовую помощь. Компенсация выплачивается в связи с рождением ребёнка, юбилеем, свадьбой, смертью близкого родственника, но это далеко не полный список.

Обложка ©

Getty Images

Оксана Попова

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