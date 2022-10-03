В призыве спикера Рады отключить всю Россию от SWIFT не увидели серьёзных рисков
Экономист Беляев оценил призыв спикера Рады отключить от SWIFT все российские банки
Кандидат экономических наук Михаил Беляев оценил идею спикера Верховной рады о том, чтобы отключить от SWIFT все российские банки. По его словам, нашу страну такой исход совершенно не пугает.
Как пояснил эксперт, SWIFT — это не система расчётов и не система платежей. Она лишь оповещает банки о необходимости совершения финансовой операции. По его словам, расчёты и платежи банки проводят между собой через систему "корреспондентских отношений".
"Чтобы провести платёж из одного банка в другой, необходимо использовать систему "корреспондентских отношений" и как-то дать знать, что такая операция совершается. В теории это может быть любое сообщение, письменное по факсу, по телефону и т.д.", — приводит его слова RT.
Беляев отметил, что можно использовать и любую другую систему, которую два банка сочтут возможной, а также добавил, что в России есть полный аналог системы SWIFT. Речь идёт о "Системе передачи финансовых сообщений", которая уже несколько лет действует под эгидой Центрального банка.
"Что касается внутрироссийских расчётов, они все работают по СПФС и к SWIFT никакого отношения не имеют", — заключил Беляев.
Ранее спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук попросил отключить от системы SWIFT все банки РФ и Белоруссии на встрече с представителями глав парламентских комитетов по европейским делам стран – членов ЕС. Кроме того, он заявил о необходимости усилить и другие виды антироссийских санкций.
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