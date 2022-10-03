В призыве спикера Рады отключить всю Россию от SWIFT не увидели серьёзных рисков

Кандидат экономических наук Михаил Беляев оценил идею спикера Верховной рады о том, чтобы отключить от SWIFT все российские банки. По его словам, нашу страну такой исход совершенно не пугает.

Как пояснил эксперт, SWIFT — это не система расчётов и не система платежей. Она лишь оповещает банки о необходимости совершения финансовой операции. По его словам, расчёты и платежи банки проводят между собой через систему "корреспондентских отношений".

"Чтобы провести платёж из одного банка в другой, необходимо использовать систему "корреспондентских отношений" и как-то дать знать, что такая операция совершается. В теории это может быть любое сообщение, письменное по факсу, по телефону и т.д.", — приводит его слова RT.

Беляев отметил, что можно использовать и любую другую систему, которую два банка сочтут возможной, а также добавил, что в России есть полный аналог системы SWIFT. Речь идёт о "Системе передачи финансовых сообщений", которая уже несколько лет действует под эгидой Центрального банка.

"Что касается внутрироссийских расчётов, они все работают по СПФС и к SWIFT никакого отношения не имеют", — заключил Беляев.