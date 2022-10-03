Радимов назначен советником гендиректора "Зенита" по развитию молодёжного футбола

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов назначен советником генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева по развитию молодёжного футбола. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Ранее Радимов покинул пост главного тренера второй команды "Зенита", выступающей в первенстве Второй лиги. 46-летний специалист возглавлял дубль сине-бело-голубых с 2013 по 2017 год и с 2018 по 2022 год.

"Радимов продолжит играть важную роль в системе клуба, перейдёт на должность советника по развитию молодёжного футбола, то есть это трамплин. Что касается нового главного тренера "Зенита-2", у нас есть два кандидата. Выбор сделаем в ближайшее время", — приводит слова Александра Медведева РИА "Новости".