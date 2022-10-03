Госдума приняла конституционные законы о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ
Госдума приняла федеральные конституционные законы о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и образовании новых субъектов. В ходе пленарного заседания парламентарии единогласно высказались "за".
Ранее сегодня Госдума единогласно ратифицировала четыре международных договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что присоединение регионов к России — это воля миллионов людей. Пакет соответствующих документов уже был одобрен Конституционным судом РФ.
ТАСС / Станислав Красильников