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3 октября, 12:51

Собянин пообещал, что Москва позаботится о семьях мобилизованных граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе общения с журналистами заявил, что столица позаботится о семьях мобилизованных во время специальной военной операции граждан.

"Семьи военнослужащих, которые сегодня мобилизованы, должны знать, и сами военнослужащие должны знать, что Москва будет заботиться о них на всём протяжении специальной военной операции и после неё. Мы никого не бросим, будем внимательно относиться к каждой семье и каждой супруге, родителям, детям (мобилизованных. — Прим. Лайфа)", — заявил Собянин.

Градоначальник заметил, что для помощи семьям работают кол-центр, специализированный центр поддержки в центре занятости "Моя карьера", где можно получить материальную, психологическую и юридическую поддержку. Помимо этого специалистами рассматриваются вопросы, связанные с материальным обслуживанием родителей мобилизованных.

Центр поддержки для родственников мобилизованных россиян появится в Москве

Центр поддержки для родственников мобилизованных россиян появится в Москве

Ранее Собянин сообщил, что власти Москвы и области проверяют списки призванных по частичной мобилизации жителей Москвы и Подмосковья на соответствие требованиям Минобороны и указа президента РФ.

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ТАСС / Михаил Метцель

Артур Белкин

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