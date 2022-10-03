Собянин пообещал, что Москва позаботится о семьях мобилизованных граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе общения с журналистами заявил, что столица позаботится о семьях мобилизованных во время специальной военной операции граждан.

"Семьи военнослужащих, которые сегодня мобилизованы, должны знать, и сами военнослужащие должны знать, что Москва будет заботиться о них на всём протяжении специальной военной операции и после неё. Мы никого не бросим, будем внимательно относиться к каждой семье и каждой супруге, родителям, детям (мобилизованных. — Прим. Лайфа)", — заявил Собянин.

Градоначальник заметил, что для помощи семьям работают кол-центр, специализированный центр поддержки в центре занятости "Моя карьера", где можно получить материальную, психологическую и юридическую поддержку. Помимо этого специалистами рассматриваются вопросы, связанные с материальным обслуживанием родителей мобилизованных.