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Опубликовано 3 октября 2022, 16:16
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Депутат Горохов объяснился за семечки на историческом заседании Госдумы

Депутат Госдумы, член Комитета по здравоохранению Андрей Горохов, который лузгал семечки на заседании по ратификации договоров с новыми субъектами РФ, объяснил Лайфу, что так он бросает курить, а нажать на кнопку в ходе голосования это не помешало.

Депутат ГД РФ Андрей Горохов объяснился за семечки на заседании. Видео © LIFE

"Успел проголосовать. Семечки помогают не волноваться и не курить", — ответил он на вопрос, не отвлекали ли семечки от заседания.

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Напомним, депутат Госдумы, член Комитета по здравоохранению Андрей Горохов щёлкал семечки на заседании, посвящённом ратификации договоров о принятии в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона. Народный избранник в это время оказался в объективе съёмочной группы Лайфа.

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Александр Юнашев
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