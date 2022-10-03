Депутат Горохов объяснился за семечки на историческом заседании Госдумы

Депутат Госдумы, член Комитета по здравоохранению Андрей Горохов, который лузгал семечки на заседании по ратификации договоров с новыми субъектами РФ, объяснил Лайфу, что так он бросает курить, а нажать на кнопку в ходе голосования это не помешало.

Депутат ГД РФ Андрей Горохов объяснился за семечки на заседании. Видео © LIFE

"Успел проголосовать. Семечки помогают не волноваться и не курить", — ответил он на вопрос, не отвлекали ли семечки от заседания.