Эксперт рассказал, кому сложно устроиться на работу в аккредитованную IT-компанию

На сегодняшний день ажиотажа вокруг аккредитованных IT-компаний нет и вакансий достаточно, но молодые IT-специалисты должны понимать: им трудоустроиться будет сложно. Об этом сообщил в беседе с Лайфом директор по ИТ холдинга "Специальные системы и технологии" Валентин Каськов.

"Есть нюанс: в основном работу ищут новички. Но сейчас специалисты такого уровня не востребованы. Сильные компании хотят видеть в штате программистов уровня middle и senior. Трудоустраивать junior-специалистов и растить их до требуемых компетенций полтора-два года просто нецелесообразно в условиях быстроразвивающегося рынка", — объяснил эксперт.

Он также напомнил, что IT-специалистов с высшим образованием в России сейчас 30–35%. Все остальные айтишники обучались на различных курсах. Такая ситуация сложилась из-за резкого увеличения ёмкости IT-рынка в последние годы. По словам эксперта, многие юристы и экономисты за счёт этих курсов успели освоить программирование и за пару лет увеличили свой доход примерно втрое.

"Ни одна другая отрасль не давала такого взрывного роста зарплат. Получать второе высшее образование никому и в голову не приходило, так как взрослые, состоявшиеся люди просто не имели на это времени. Да и работодатель этого не требовал. Но сейчас ситуация изменилась, и сотрудник с профильным высшим образованием имеет огромное преимущество. Таких будут брать на работу в первую очередь", — пояснил IT-эксперт.