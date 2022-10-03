Названы главные признаки прослушки смартфона

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал "Вечерней Москве" о признаках, которые могут указывать на прослушку смартфона. По словам специалиста, далеко не всегда речь идёт о прямом вмешательстве в ваш телефон. Так, правоохранителям достаточно разрешения суда.

"Например, государство снимает разговоры с чёрного ящика на сети оператора, в этом смартфон никак не участвует. СОРМ (система оперативно-разыскных мероприятий. — Прим. Лайфа) предполагает, что все разговоры записываются. По решению суда можно получить доступ к разговорам", — заявил он и добавил, что сама система может вычислять подозрительные разговоры и подключать к ним людей.

Если же речь идёт о злоумышленниках, то они могут установить в ваше устройство специальный жучок, который и будет передавать всю необходимую информацию по Сети. При этом косвенные признаки вмешательства в ваш телефон всё же есть.

"Смартфон никак не страдает, но быстрее разряжается. Это косвенный признак того, что устройство прослушивают. Ещё один косвенный признак: когда вы попадаете в зону Wi-Fi, аппарат начинает греться. Это может быть синхронизация фотографий, а может быть и то, что куда-то на сторону отправляются ваши данные", — добавил Муртазин.

При этом организовать прослушку могут ваши конкуренты, подарив вам специально подготовленное устройство. Также вредоносное ПО может установить кто-то из близких. Что же касается проблем со связью, то это миф. Если вас слушают, слышимость будет идеальной, говорит эксперт.

"Цифровая связь либо есть, либо нет. Помехи в цифровой связи возникают только тогда, когда не работает сам аппарат или есть наведённые помехи. Например, когда рядом работает трансформатор. Но это помехи не в самой связи, а в динамике вашего аппарата", — заключил аналитик.