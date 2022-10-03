Никогда не называйте сыновей этими именами, если не хотите вырастить полных неудачников
По эзотерическим поверьям, есть мужские имена с особой энергетикой, которые притягивают только беды и неудачи. Если не хотите испортить ребёнку жизнь, лучше не выбирать из следующих имён.
Как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Эту пословицу все знают, но почему-то немногие к выбору имени ребёнка подходят должным образом. Имя наделяет человека определённым набором качеств и характеристик. Например, красивое и популярное может сделать мальчика заядлым пьяницей или, наоборот, притянуть к мужчине успех во всех начинаниях. Рассказываем, как не стоит называть сыновей, если не хотите испортить им жизнь.
Мужское имя Егор
Имя Егор пророчит хозяину разочарование во всём. Фото © Shutterstock
С одной стороны, если сына назвать Егором, ребёнок будет активным непоседой. Вечно любопытный мальчик с восторгом будет изучать окружающий мир, читать книжки и задавать много вопросов "почему?". С другой — это имя принесёт хозяину сложный подростковый период и разочарование во всём. Став мужчиной, Егор потеряет детский интерес к жизни и начнёт вести себя слишком рискованно. Адреналин сделает его зависимым от опасностей, так что век обладателя имени может прерваться ещё в юном возрасте.
Имя Олег
Энергетика имени Олег притягивает к обладателю несчастья и беды. Фото © Shutterstock
Мальчик, которого так назвали, поначалу радует родителей успехами в учёбе и примерным поведением. Но потом окажется, что только знания и даются Олегу легко. Энергетика имени притягивает к Олежке несчастья и беды, которые быстро сделают мальчика трусливым и робким. Не знающий, как общаться со сверстниками и строить отношения с девушками, Олег вступит во взрослую жизнь. Это имя несёт хозяину испытания бедностью и неудачами в карьере, одиночеством. У мужчины есть также все шансы оказаться в депрессии.
Николай
Николай обязательно превратится в охотника за женским вниманием. Фото © Shutterstock
Если сын получит имя Николай, обязательно превратится в охотника за дамским вниманием. Мужчина не представляет жизни без женских ласки и внимания. Звучит неплохо, но вот только одна партнёрша быстро надоест обладателю имени, из-за чего Коля с возрастом станет заядлым бабником и Казановой. В этом и есть риски — именно от женщин будут все его беды и несчастья. Мужчина обязательно нарвётся на пассию, которая не простит измены и отомстит так, что сломает Николаю жизнь.
Мужское имя Аркадий
Из-за чувства пустоты внутри Аркадий может скатиться в алкоголики. Фото © Shutterstock
В этом благородном и красивом мужском имени таится губительная для носителя энергетика. Аркадий с самого детства считает себя выше других, из-за чего может не ладить с одноклассниками. Высокое самомнение лишь отталкивает от обладателя этого имени окружающих, делает его озлобленным на весь свет одиночкой. Из-за чувства пустоты внутри и нереализованных амбиций Аркадий может превратиться в алкоголика. Бутылка заменит мужчине лучшего друга, о котором тот мечтал с младых лет. Ещё это имя опасно тем, что Аркаша может никогда не встретить любовь, потому как своими аурой и энергетикой отталкивает девушек.
Множество тайн и скрытых смыслов несёт в себе имя мужчины. Например, есть такие имена, что не позволят познать настоящей женской любви. Чтобы не обрекать на вечное одиночество и недолюбленность, лучше не выбирать эти имена для мальчиков.
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