Медведев: России нужно учесть, что мировой энергокризис может затянуться
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что глобальный энергетический кризис, который сегодня охватил весь мир, может продлиться достаточно долго. Он отметил, что в современной экологической повестке многие акценты смещаются, это также касается и низкоуглеродной трансформации экономики.
"Посмотрите, что происходит в других странах, что вообще происходит с рынком энергоносителей. На фоне роста стоимости ресурсов — как следствие, кстати сказать, санкций против нашей страны — всё развернулось в значительной степени на 180 градусов. По сути, мир переживает энергетический кризис", — сказал он в ходе заседания президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию.
Медведев подчеркнул, что Россия должна учитывать текущую ситуацию и сделать так, чтобы следующие шаги в этой сфере были направлены в будущее.
"Поскольку мы понимаем: такая энергетическая неопределённость может длиться достаточно долго", — предупредил он.
Ранее выяснилось, что отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку. Несмотря на пополнение запасов в 16 из 18 стран ЕС, подземное хранилище газа (ПХГ) в Бельгии опустело за сутки. Темпы закачки продолжают снижаться с 25 сентября.