Под Херсоном разбили два батальона ВСУ, пытавшихся попасть на Каховскую ГЭС

Два батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться на Каховскую ГЭС, были уничтожены в районе села Дудчаны в Херсонской области. Об этом заявил глава администрации региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Разбили практически полностью те два батальона, которые шли со стороны Дудчан. Они хотели на Каховскую ГЭС попасть, чтобы остановить её полностью", — заявил Сальдо.