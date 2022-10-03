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Регион
Опубликовано 3 октября 2022, 14:15
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Под Херсоном разбили два батальона ВСУ, пытавшихся попасть на Каховскую ГЭС

Два батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться на Каховскую ГЭС, были уничтожены в районе села Дудчаны в Херсонской области. Об этом заявил глава администрации региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Разбили практически полностью те два батальона, которые шли со стороны Дудчан. Они хотели на Каховскую ГЭС попасть, чтобы остановить её полностью", — заявил Сальдо.

Стало известно об уничтожении группировки ВСУ, которая пересекла админграницу с ЛНР
Стало известно об уничтожении группировки ВСУ, которая пересекла админграницу с ЛНР

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что союзные войска отразили попытку наступления Вооружённых сил Украины на Донецком направлении и лишили их более сотни бойцов.

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ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Артур Белкин
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