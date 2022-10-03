Под Херсоном разбили два батальона ВСУ, пытавшихся попасть на Каховскую ГЭС
Два батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться на Каховскую ГЭС, были уничтожены в районе села Дудчаны в Херсонской области. Об этом заявил глава администрации региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Соловьёв Live".
"Разбили практически полностью те два батальона, которые шли со стороны Дудчан. Они хотели на Каховскую ГЭС попасть, чтобы остановить её полностью", — заявил Сальдо.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что союзные войска отразили попытку наступления Вооружённых сил Украины на Донецком направлении и лишили их более сотни бойцов.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY