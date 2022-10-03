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3 октября, 14:15

Под Херсоном разбили два батальона ВСУ, пытавшихся попасть на Каховскую ГЭС

Два батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться на Каховскую ГЭС, были уничтожены в районе села Дудчаны в Херсонской области. Об этом заявил глава администрации региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Разбили практически полностью те два батальона, которые шли со стороны Дудчан. Они хотели на Каховскую ГЭС попасть, чтобы остановить её полностью", — заявил Сальдо.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что союзные войска отразили попытку наступления Вооружённых сил Украины на Донецком направлении и лишили их более сотни бойцов.

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ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Артур Белкин

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