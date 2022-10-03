Человек начинает непроизвольно медитировать и расслабляться в тот момент, когда грызёт семечки. Как рассказала Лайфу врач-невролог медицинского центра "Андреевские больницы – Не болит" Елена Мирошник, этот процесс также имеет психотерапевтический эффект.

"Когда человек грызёт семечки, он совершает непроизвольную медитацию. Данное занятие имеет своеобразный психотерапевтический эффект. Процесс отлично успокаивает нервы, и человек отвлекается от волнений и переживаний", — сообщила врач.

Щёлкать зёрна советуют и водителям, которые долго находятся в пути, так как это занятие помогает не уснуть во время вождения. Но если хочется успокоиться и отвлечься от переживаний, то собеседница Лайфа советует заняться физическими упражнениями и дать телу мышечную нагрузку. Отвлекают от мыслей рутинные дела, такие как уборка, глажка и мытьё посуды, резюмировала невролог.