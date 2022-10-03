Татьяна Денесюк назначена на должность главного редактора информационного портала LIFE

Медиахолдинг News Media объявляет о кадровых перестановках: на должность главного редактора информационного портала LIFE назначена Татьяна Денесюк, которая занимала пост заместителя главного редактора с 2019 года.

Свою карьеру в медиахолдинге News media Татьяна Денесюк начала в 2017 году на позиции шеф-продюсера на федеральном телеканале LIFE NEWS. В 2019 году перешла на позицию заместителя главного редактора и основала телеграм-канал SHOT. В 2020 году запустила авторскую программу на ютуб-канале "Изнанка. Женщины". И в этом же году стала ведущей ток-шоу "Дайте сказать".

Автор фильма "Беслан. Заложники навсегда", который стал лучшим социальным фильмом на XVI Севастопольском международном фестивале документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе".

Свою карьеру начала в пресс-службе полиции Москвы, затем работала пресс-секретарём полиции Санкт-Петербурга. В 2015 году начала свою работу на телеканале Life78.