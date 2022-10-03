Уже более 45 тысяч австрийцев требуют от канцлера Нехаммера отменить санкции

Всё больше австрийцев хотят "истинного нейтралитета" по украинскому вопросу и требуют от канцлера Карла Нехаммера прекратить поддержку Киева, а также отменить бессмысленные санкции против России. Об этом пишет издание Exxpress.





"Сорок тысяч австрийцев возмутились огромными денежными подарками киевской власти, поставками топлива ВСУ и участием страны в финансировании дорогостоящих поставок вооружения Украине", — говорится в письме в адрес канцлера.

Жители Австрии уверены, что их страна должна выступить в роли посредника в переговорах о заключении перемирия между Россией и Украиной. Петицию в адрес канцлера Карла Нехаммера и его кабмина на данный момент подписало уже более 45 тысяч человек.