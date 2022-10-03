На Украине не смогли уволить главу Кассационного хозсуда с российским гражданством
Председателя Кассационного хозсуда Украины Богдана Львова, имеющего российское гражданство, не смогли отстранить от должности. Как сообщили в Верховном суде, для принятия решения не хватило всего одного голоса.
Голосование прошло в ходе собрания судей Кассационного хозяйственного суда, входящего в состав Верховного суда. Увольнение Львова поддержал 21 человек, а против высказалось 18.
"Богдан Львов остаётся председателем Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда, поскольку для увольнения его с должности необходимо было 22 голоса", — говорится в телеграм-канале Верховного суда.
Кстати, ранее на Украине задумались лишать гражданства страны за государственную измену. Законопроект "О внесении изменений в статью 111 Уголовного кодекса относительно лишения гражданства Украины за государственную измену" был зарегистрирован в канцелярии Рады.
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