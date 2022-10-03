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3 октября, 15:11

Звезда сериала "Рабыня Изаура" не смогла избраться в парламент Бразилии

<p>Луселия Сантос. Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Луселия Сантос. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В нижнюю палату бразильского парламента баллотировалась Луселия Сантус, которую россияне знают по главной роли в сериале "Рабыня Изаура", но она не смогла избраться. Об этом сообщила сама актриса.

"Мы не победили на выборах, но наша борьба продолжается", написала она в Twitter.

Сантус — сторонница кандидата в президенты Луиса Инасиу Лулы да Силвы и представляла на выборах штат Рио-де-Жанейро. Её знают в Бразилии как защитницу окружающей среды, в частности региона Амазонии, а также коренных народов страны. Кроме того, актриса продвигает проекты в области культуры.

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Напомним, накануне в Бразилии избирали президента страны, парламентариев и губернаторов. Во второй тур президентских выборов, который намечен на 30 октября, вышли действующий глава государства Жаир Болсонару и бывший бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.

Татьяна Миссуми

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