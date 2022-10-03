Мобилизованным россиянам и их семьям разъяснили порядок оформления кредитных каникул

Мобилизованные граждане РФ, а также члены их семей имеют право на кредитные каникулы по всем ранее взятым займам, в том числе ипотечным. Об этом сообщили на портале "Объясняем.рф".

В частности, соответствующее право получают мобилизованные, контрактники в Вооружённых силах РФ и в войсках Национальной гвардии, сотрудники спасательных воинских формирований МЧС РФ, добровольцы и пограничники, которые обеспечивают проведение СВО. Мера позволяет заёмщику временно не выплачивать долг банку, который не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул.

Стоит отметить, что кредитные каникулы распространяются на все виды займов, в том числе потребительские и ипотечные, которые были взяты до начала специальной военной операции или же объявления о частичной мобилизации. Сама мера позволяет заёмщику временно приостановить выплаты по долгу, при этом выйти из кредитных каникул можно в любой момент. Срок — период прохождения службы по мобилизации плюс 30 дней. Продлить его можно, если заёмщик находится на лечении после полученного ранения или контузии.