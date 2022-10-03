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3 октября, 14:59

Тренер рассказал, сколько нужно спать для быстрого похудения

Тренер Нагулин рассказал, сколько нужно спать для успешного похудения

Дмитрий Нагулин — мастер спорта по самбо, фитнес-тренер и старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо — рассказал РИАМО о том, как правильно похудеть. По словам спортсмена, в этом вопросе должен присутствовать комплексный подход.

"Недостаточно отказаться от вредной еды или каждый день выполнять определённые упражнения. Необходим комплексный подход. Важно понимать и то, что снижение веса должно быть плавным", — заявил Нагулин.

Тренер отметил важность здорового сна, который отвечает за механизмы регенерации и помогает бороться с лишним жиром. Всего необходимо спать восемь часов в сутки, а главное — в хорошо проветриваемом помещении. Также стоит не есть перед сном и подумать о регулярных тренировках.

"Откажитесь от еды за два-три часа до сна. Также важны регулярные тренировки. При этом перед физическими нагрузками рекомендуется проконсультироваться со специалистом. При наличии некоторых заболеваний определённые виды тренировок будут противопоказаны", заявил он и добавил, что для похудения хватит пробежек и прогулок в комфортном ритме, главное — не пропускать занятия.

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Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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