Что есть женщинам при климаксе, чтобы не болеть и не стареть

Врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал "Вечерней Москве" о том, как правильно питаться при климаксе, чтобы не потолстеть и не навредить своему здоровью. По его словам, склонность к лишнему весу у таких женщин вызвана прогрессирующим развитием инсулинорезистентности в организме.

"Набор лишнего веса может повлечь за собой ряд негативных заболеваний, таких как нарушение артериального давления, повышение уровня холестерина, повреждение сосудов в результате высокого уровня сахара, а также риск развития онкологических заболеваний", — рассказал диетолог.

Чтобы исключить возможные проблемы, необходимо ограничить потребление сладостей и различной выпечки. Также осторожней стоит относиться к еде, богатой кислотами омега-6, среди неё можно выделить подсолнечное масло, фисташки и арахис. Помимо этого, важно ограничить себя в сладких фруктах, содержащих фруктозу, к ним Поляков отнёс виноград и абрикосы.

Специалист также не советует употреблять молоко, так как в период климакса организм становится онкогенным, что лишь повысит риск возникновения заболевания. А из-за возрастной и гормональной перестройки не стоит есть красное и переработанное мясо.

Включить же в свою диету эндокринолог рекомендует продукты, богатые сложными углеводами и резистентным крахмалом, а также овощи и яйца, если на них нет аллергии. Ещё можно обратить внимание на еду, содержащую ферментированную сою, но только если у вас нет миом, эндометриоза или онкологических заболеваний.

Наилучшим же решением будет включение в ваш рацион икры, рыбы и "дикого" мяса — они богаты омегой-3. Если вы предпочитаете растительную пищу, то их можно заменить семенами льна и чиа.