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3 октября, 14:38

Названы лор-заболевания, которые освобождают от мобилизации

Врач Новожилова: Глухота и злокачественные новообразования освобождают от мобилизации

Врач-оториноларинголог медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Елена Новожилова в беседе с Лайфом рассказала, какие лор-заболевания освобождают от мобилизации.

Эксперт напомнила, что решение о негодности к службе в армии по подобным недугам принимает оториноларинголог в составе военно-врачебной комиссии, прошедший специальное обучение и имеющий соответствующий сертификат.

"Негодными к службе в армии являются те призывники, которые уже имеют инвалидность, в том числе и по лор-заболеваниям, в частности это глухота, установленные дефекты, злокачественные новообразования. Об этом призывники имеют отметки в соответствующем военном билете с категорией негодности", — заявила медик.

Все остальные категории — временные или с обострением хронических заболеваний (сроком в семь-десять дней) — после острого периода переходят в категорию хронических и не являются основанием для непригодности к строевой службе. Как отметила Новожилова, гражданским врачам знаком далеко не весь перечень. Среди известных она выделила, например, оперированный или не оперированный хронический полипозный риносинусит, который обостряется более двух раз в год.

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При этом заболевание обязательно должно быть зафиксировано компьютерной томографией, а наличие хронического процесса должно быть подтверждено обследованием в стационарных условиях и результатами предыдущего диспансерного наблюдения в течение полугода и более.

"Хронический средний отит перфоративный или неперфоративный полипозный, оперированный или не оперированный. Так же с подтверждёнными КТ (исследования компьютерной томографии. — Прим. Лайфа), рентгенографией и диспансерным наблюдением более шести месяцев", — добавила наша собеседница.

Ранее Лайф писал, какие болезни освобождают от мобилизации. В частности, это распространяется на тех, у кого есть серьёзные проблемы со здоровьем, например острая форма туберкулёза, глухота или ВИЧ. Люди с такими недугами относятся к последней категории годности к военной службе — "Д".

Обложка ©

Freepik

Ольга Годуненко

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