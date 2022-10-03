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3 октября, 14:36

Анна Щербакова работает над проектом для китайского телевидения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова работает над проектом для одного из китайских телеканалов. Об этом 18-летняя спортсменка написала в своём телеграм-канале.

"Работаем над новым проектом для китайского телевидения", — подписала Щербакова выложенный видеоролик из студии.

Щербакова пропустит Гран-при России по фигурному катанию

Щербакова пропустит Гран-при России по фигурному катанию

Напомним, в августе Анне Щербаковой сделали операцию на колене в Германии. По словам самой спортсменки, травма её мучила достаточно долго, однако из-за плотного соревновательного графика ранее она не могла заняться её лечением. В сентябре она пропустила контрольные прокаты сборной России. Участия в серии Гран-при России фигуристка также не примет.

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Getty Images / David Ramos

Роман Фейгин

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