Анна Щербакова работает над проектом для китайского телевидения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова работает над проектом для одного из китайских телеканалов. Об этом 18-летняя спортсменка написала в своём телеграм-канале.

Напомним, в августе Анне Щербаковой сделали операцию на колене в Германии. По словам самой спортсменки, травма её мучила достаточно долго, однако из-за плотного соревновательного графика ранее она не могла заняться её лечением. В сентябре она пропустила контрольные прокаты сборной России. Участия в серии Гран-при России фигуристка также не примет.