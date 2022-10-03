Кубанский чиновник объяснил свои слова о "второй волне мобилизации" в России

Глава Управления по развитию туризма Туапсинского района Краснодарского края Сергей Доморат объяснил, что неправильно выразился, сказав про якобы грядущую "вторую волну мобилизации". Выяснилось, что всё дело в неудачной формулировке.

Ранее Доморат рассказал в интервью местному новостному порталу, что критериям по частичной мобилизации он не соответствует, в связи с чем в военкомате ему якобы посоветовали "ждать второй волны".

"Это я неправильно выразился. Мне в военкомате сказали, что я пока не соответствую критериям призыва в данный момент. Что будет дальше, никто не знает", — заявил Доморат в интервью РИА "Новости".

Он также заверил, что о вероятности второй волны мобилизации или изменении критериев призыва ничего не знает, и добавил, что говорил "не о волне, а о категории".