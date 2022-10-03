Призёры конкурса "Учитель года" презентовали свои проекты в финальном испытании

Призёры конкурса "Учитель года" прошли финальное испытание, которое получило название "Педагогический совет". На нём они должны были презентовать свои инициативы. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.

Так, учитель английского языка Зильфира Батырова из ЯНАО предложила основать мастерские учителей года в 33 педагогических вузах России. А вот учитель истории и обществознания Юлия Бахмутская из ДНР предложила инициативу, согласно которой учителя смогут погрузиться в атмосферу и понять особенности рабочего процесса представителей других профессий. Ахмед Ламаркаев из Чеченской Республики предложил создать площадку, которая будет способствовать обмену опытом учителей, их профессиональному развитию, отдыху и укреплению здоровья. За создание "информационного поля со знаком плюс" выступил преподаватель истории Дмитрий Лутовинов из Подмосковья, а учитель английского языка из Челябинской области Вероника Мушкарина предложила создать федеральные центры по изучению родного края.