Призёры конкурса "Учитель года" презентовали свои проекты в финальном испытании
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Призёры конкурса "Учитель года" прошли финальное испытание, которое получило название "Педагогический совет". На нём они должны были презентовать свои инициативы. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.
Так, учитель английского языка Зильфира Батырова из ЯНАО предложила основать мастерские учителей года в 33 педагогических вузах России. А вот учитель истории и обществознания Юлия Бахмутская из ДНР предложила инициативу, согласно которой учителя смогут погрузиться в атмосферу и понять особенности рабочего процесса представителей других профессий. Ахмед Ламаркаев из Чеченской Республики предложил создать площадку, которая будет способствовать обмену опытом учителей, их профессиональному развитию, отдыху и укреплению здоровья. За создание "информационного поля со знаком плюс" выступил преподаватель истории Дмитрий Лутовинов из Подмосковья, а учитель английского языка из Челябинской области Вероника Мушкарина предложила создать федеральные центры по изучению родного края.
К участникам финального испытания обратился глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Сегодня вся страна переживает за финалистов. Я желаю всем педагогам не останавливаться на достигнутом, идти вперёд, познавать, давать всё лучшее своим ученикам", — заявил глава ведомства.
Победителя выберет жюри третьего конкурса, в которое вошли представители Большого, Родительского и Ученического жюри.
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