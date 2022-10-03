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3 октября, 14:31

Призёры конкурса "Учитель года" презентовали свои проекты в финальном испытании

<p>Обложка © Пресс-служба Минпросвещения РФ</p>

Обложка © Пресс-служба Минпросвещения РФ

Призёры конкурса "Учитель года" прошли финальное испытание, которое получило название "Педагогический совет". На нём они должны были презентовать свои инициативы. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.

Так, учитель английского языка Зильфира Батырова из ЯНАО предложила основать мастерские учителей года в 33 педагогических вузах России. А вот учитель истории и обществознания Юлия Бахмутская из ДНР предложила инициативу, согласно которой учителя смогут погрузиться в атмосферу и понять особенности рабочего процесса представителей других профессий. Ахмед Ламаркаев из Чеченской Республики предложил создать площадку, которая будет способствовать обмену опытом учителей, их профессиональному развитию, отдыху и укреплению здоровья. За создание "информационного поля со знаком плюс" выступил преподаватель истории Дмитрий Лутовинов из Подмосковья, а учитель английского языка из Челябинской области Вероника Мушкарина предложила создать федеральные центры по изучению родного края.

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К участникам финального испытания обратился глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодня вся страна переживает за финалистов. Я желаю всем педагогам не останавливаться на достигнутом, идти вперёд, познавать, давать всё лучшее своим ученикам", заявил глава ведомства.

Победителя выберет жюри третьего конкурса, в которое вошли представители Большого, Родительского и Ученического жюри.

Ранее Лайф сообщал, что уроки "Разговоры о важном", посвящённые, в частности, российской спецоперации на Украине, являются циклом классных часов, а школьникам предстоит добросовестно осваивать данную программу.

Артур Белкин

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