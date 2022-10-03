США не верят в готовность России применить ядерное оружие, но думают над возможным ответом

Соединённые Штаты не видят никаких признаков того, что Москва собирается применить ядерное оружие в конфликте на Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кёрби.

"Мы не видели никаких признаков того, что господин [президент РФ Владимир] Путин принял такого рода решение", — сообщил он в интервью телеканалу CNN.

Кёрби вновь обвинил российские власти в "безответственной риторике", которая "не подобает" современной ядерной державе. Он напомнил, что в Вашингтоне стараются максимально плотно следить за любыми изменениями в российских силах ядерного сдерживания, а также на всякий случай продумывают ответные действия.

"Конечно, мы продумываем, как гарантированно сохранить интересы национальной безопасности, нашей и наших союзников по НАТО", — сказал он.