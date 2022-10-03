США не верят в готовность России применить ядерное оружие, но думают над возможным ответом
США не верят, что Россия собирается применить на Украине ядерное оружие
Соединённые Штаты не видят никаких признаков того, что Москва собирается применить ядерное оружие в конфликте на Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кёрби.
"Мы не видели никаких признаков того, что господин [президент РФ Владимир] Путин принял такого рода решение", — сообщил он в интервью телеканалу CNN.
Кёрби вновь обвинил российские власти в "безответственной риторике", которая "не подобает" современной ядерной державе. Он напомнил, что в Вашингтоне стараются максимально плотно следить за любыми изменениями в российских силах ядерного сдерживания, а также на всякий случай продумывают ответные действия.
"Конечно, мы продумываем, как гарантированно сохранить интересы национальной безопасности, нашей и наших союзников по НАТО", — сказал он.
Ранее Лайф приводил комментарий военного эксперта Алексея Леонкова, который напомнил, что в вопросе применения ядерного оружия у России есть определённый регламент, исключающий право на превентивный удар. При этом в США такое понятие существует — в американской ядерной доктрине применяется термин "ограниченная ядерная война", когда удар наносится заранее.
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