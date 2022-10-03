Что такое тактическое ядерное оружие и может ли Россия применить его на Украине Оглавление Что такое ядерная война Тактическое ядерное оружие: что это такое Какое ядерное оружие применят первым Мобилизация ядерного оружия Стратегический ядерный арсенал России — средство глобального сдерживания потенциального противника. Тактическим оружием страна может воспользоваться для решения текущих военных задач. 60427 60427 Обложка © Getty Images

Что такое ядерная война

В конце сентября заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие в случае необходимости и привёл конкретный пример, когда это может быть сделано.

В заранее определённых случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания. Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений. Или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совбеза РФ

Многие западные эксперты поспешили заявить, что Россия нанесёт удар первой, но, по мнению военного эксперта Алексея Леонкова, это не соответствует действительности, а процедура применения такого вооружения подробно изложена в военной доктрине страны.

У нас есть определённый регламент. И нигде у нас превентивного удара нет. В отличие от нас, в Америке такое понятие существует. У них есть ядерная доктрина, в которой применяется термин ограниченной ядерной войны, когда удар наносится заранее Алексей Леонков Военный эксперт

Американский аналитический центр RAND выделил четыре фазы боевых действий.

Первая — Gray Zone, или так называемая гибридная война. В этом случае против страны ведутся непрямые боевые действия. Эту тактику сейчас используют США на Украине. Вместо того чтобы ввязываться в боевые действия самостоятельно и принимать удар, против России они используют Украину. Страну снабжают вооружениями и деньгами, а российские структуры подвергаются давлению на международном уровне, включая введение незаконных санкций.

Conventional war, или так называемая конвенциональная война, — стадия применения обычного оружия напрямую. От этой стадии США далеки, поскольку ответ в случае необходимости последует незамедлительно, риск выхода на конфликт предельной интенсивности увеличивается до максимальных значений.

Limited nuclear war, или ограниченная ядерная война, подразумевает применение тактического ядерного оружия. С четвёртым этапом Nuclear war, или полноценной ядерной войной, и так всё понятно.

Тактическое ядерное оружие: что это такое

"Искандер-М". Фото © Wikipedia

Как следует из названия, тактическое ядерное оружие — это специальные маломощные боеприпасы, предназначенные для применения на оперативно-тактическом уровне. Ими наносятся точечные удары. Целями выступают войска противника в районах скопления и на позициях, штабы и пункты управления, позиции пусковых установок и различных комплексов, объекты военного и двойного назначения.

У нас это боеприпасы калибрами 152-мм и 203-мм. Это относится к тактическому оружию. Плюс некоторые виды вооружений, такие как ракеты "Искандер", которые имеют специальную боевую часть. Есть ракета Х-102, ракета Х-55 тоже имеет специальную боевую часть. Все эти виды тактического ядерного оружия предназначены для применения в ходе конфликта, где основное оружие уже было применено Алексей Леонков Военный эксперт

В случае нападения на территорию России в качестве носителей тактического ядерного вооружения в первую очередь выступят бомбардировщики-ракетоносцы из состава дальней и стратегической авиации: Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95.

Ракеты запускаются с носителей типа Ту-160 и Ту-95. Ту-160, насколько я знаю, 16 таких ракет может нести, внутри его фюзеляжа находятся два отсека для вооружений: два так называемых барабана, как в револьвере, по восемь ракет. Если мы говорим об "Искандерах", понятно, что их запуск осуществляется с наземных ракетных комплексов Алексей Леонков Военный эксперт

Но есть и боеприпасы для обычной артиллерии. К примеру, 152-мм снаряды 3ВБ3, 3ВБ6 и другие с мощностью не выше 1-2 килотонн могут применяться из орудий "Мста-С/Б" или "Гиацинт-С/Б". Среди других орудий — 203-мм "Пион", "Малка", 240-миллиметровый миномёт 2С4 "Тюльпан". Мощности в одну-две килотонны (это примерно в 50–100 раз меньше, чем в случае с авиационными ракетами) будет достаточно, чтобы уничтожить скопления противника на большой площади без вреда для окружающей среды.

Примечательно, что ни тактическое, ни стратегическое ядерное оружие никогда не применялось против военных целей. Единственный прецедент боевого применения ядерного оружия создали США, когда сбросили две атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. После этого наземные и подводные ядерные взрывы устраивали только в экспериментальных целях. Особенно далеко по части ядерного тактического вооружения малой мощности зашли в СССР: ещё с советских времён разработаны не только боеприпасы, но и методы ведения боевых действий сразу после ядерного взрыва.

Если сравнивать современное тактическое вооружение с тем, что было использовано на знаменитых тоцких учениях в 1954 году, то налицо тренд по уменьшению мощности и повышению точности. Мощность ядерного заряда, сброшенного на полигоне почти 70 лет назад, составляла не менее 40 килотонн. Это в 40 раз больше, чем в современных ядерных зарядах для Сухопутных войск, и примерно в три-четыре раза меньше, чем в современных крылатых ракетах Х-102.

Тактическое ядерное оружие получило своё название не просто так: в отличие от стратегического боевого блока мощностью в мегатонну, выжигающего всё живое на площади размером с Нью-Йорк, тактическое оружие уничтожает цели на площади примерно один на полтора километра без радиационного заражения, характерного для других вооружений — земли и территорию можно будет спокойно использовать через неделю после удара.

Какое ядерное оружие применят первым

Фото © Shutterstock / Gerasimov174

Военный эксперт Алексей Леонков обращает внимание на то, что сегодня происходит нечто, не имеющее аналогов.

В холодную войну СССР с НАТО сталкивался в Африке, Юго-Восточной Азии, в Латинской Америке, но чтобы так, как сейчас, когда исторически наша территория, чтобы её альянс начал превращать в свой плацдарм, такое впервые в истории Алексей Леонков Военный эксперт

Ранее французское агентство AFP заявило, что Россия может использовать ТЯО для создания электромагнитного импульса, который выведет из строя электронное оборудование ВСУ и НАТО. По данным некоторых неофициальных источников, тактический ядерный удар будет нести в первую очередь информационный смысл и идеальной целью для проведения демонстративного удара может стать Яворовский полигон в двадцати километрах от польской границы.

Некоторые военные эксперты целью применения ТЯО называют лишение Украины возможности сопротивляться даже при поддержке НАТО. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, всё это носит гипотетический характер.

Ключевое слово здесь — "если". Если ситуация на Украине пойдёт по самому плохому сценарию, будут нанесены тактические удары. Если у ВСУ после принятия в состав России новых регионов разыграется аппетит и армия Украины совершит нападение, то конфликт перейдёт в полномасштабное столкновение, которое в конечном итоге может перерасти в более серьёзное противостояние. И тогда в ход пойдёт тактическое ядерное оружие. Я не хочу забегать вперёд, тем более что все мы надеемся на лучшее. Цели выбираются в зависимости от конфликта, но так как там весь блок НАТО собрался, нужно быть готовыми ко всему, к любому ходу развития событий Алексей Леонков Военный эксперт

При этом мощность тактического ядерного оружия и зона сплошного поражения в случае перехода на этот уровень будут таковы, что восполнить потери украинской армии будет негде — вместо сотен и тысяч обычных снарядов на каждый объект, будь то скопление техники, укреплённый район или стратегически важный объект, потребуется не более одной ракеты или снаряда.

Мобилизация ядерного оружия

Фото © ТАСС / Таисия Воронцова

В конце сентября обозреватель The New York Times Росс Даутхат опубликовал материал, в котором допустил, что в случае применения Россией ядерного оружия (в ответ на активность ВСУ), пути США и Украины могут разойтись: Америка (и НАТО) предпочтут оставить Украину в одиночестве, чем вступать в прямое ядерное столкновение с Россией.

Есть точка, в которой цели Украины и интересы Америки могут расходиться, и приближение определённой точки в конфликте (к применению ТЯО. — Прим. Лайфа) может привести к тому, что мы (западное сообщество. — Прим. Лайфа) потребуем от них (Киева. — Прим. Лайфа) переговоров и сдержанности Росс Даутхат обозреватель New York Times

При этом американские военные эксперты сходятся во мнении, что если ВСУ решатся напасть на территории РФ, вошедшие в состав страны после присоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, у России появится карт-бланш на применение ядерного оружия не только по военным объектам и расположениям ВСУ, но и на удары таким оружием по объектам критической инфраструктуры. В отличие от последствий применения классических вооружений разрушения, оставленные тактическим ядерным зарядом где-нибудь на плотине ГЭС или электростанции, вряд ли будут устранимы в ближайшем будущем.

Фото © Getty Images / Davidhills Должна ли Россия применить тактическое ядерное оружие для защиты территорий? 0 Должна Не должна Затрудняюсь ответить

Авторы Сергей Андреев